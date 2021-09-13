مفاتيح يصعب علينا امتلاكها

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
ونقضي حياتنا بحثًاعنها


لعلنا نجدها يومًا فنفتح


أبواب السعادة أمامنا...

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اليأس مفتاحه الأمل

لا تفقد أبداً الأمل في هذه الحياة مهما ضاقت بك
وتذكر دائماً بأنها ماضاقت إلا لتفرج
ولتعلم بأنها ستذهب كما ذهب غيرها
فلا داعي لليأس لأنه ليس إلاّ مجرد حل مؤقت لا غيــــر ،،


مفاتيح يصعب علينا امتلاكها 707736u327c39iat


الحزن مفتاحه إبتسامه

حينما تشعر بالحزن يغمر كيانك وبالضيق والكآبه
فلا علاج له إلا إبتسامة صغيره تبدأ برسمها على شفتيك في الحال
أخرج الى النور واترك الجانب المظلم بعيداً عنك
واعلم بأنه لاشي في هذه الحياة يستحق أن تحزن من أجله ،،
وبأنه مهما طالت المدة أوقصرت سوف ينجلي الحزن عنك ,,
فلماذا لا يكون ذلك الآن


مفاتيح يصعب علينا امتلاكها 707736u327c39iat


الضعف مفتاحه القوة

قد لا تكون قوياً جسدياً بما يكفي
قد تكون هناك بعض نواحي الضعف في داخلك
لكنك تملك نقاط قوة لا يملكها غيرك
أنت قوي بأسلوبك .. بكلماتك .. بأفكارك
ابحث عن نقاط قوتك وعززها ..



وإبحث عن نقاط ضعفك واغلبها

فلا تدع أي شي يضعفك مهما كان

مفاتيح يصعب علينا امتلاكها 707736u327c39iat



الفراغ مفتاحه الهواية

قد تملك الكثير من وقت الفراغ فلا تعرف بماذا تستغله
قد يقودك التفكير إلى أمور جنونية لكن لا تدعها تسيطر عليك
دع هوايتك تقودك، استغلها بفعل مفيد
ابحث في داخلك عن مواهبك المدفونه إفتح لها نفقاً حتى تصعد الى النور
أيقظ العملاق من داخلك فلقد كان في سبات طويل آن له الاوان أن يستيقظ منه
هنا يكمن المفتاح لآفاق بعيدة جداً ..



واستعد لأنك لن تعرف من الفراغ سوى اسمه


مفاتيح يصعب علينا امتلاكها 707736u327c39iat


الحقد مفتاحه التسامح

إن هذه الحياة أقصر من أن نضيعها في أمور تافهه
أو أن نشغل عقولنا بالتفكير بهؤلاء الذين نبغضهم
فكر بأنه ليس هناك شخص في هذه الحياة يخلو من العيوب
افتح قلبك .. وسّع آفاق فكرك
فما بعد العداوة إلا المحبة
حاول فإنك لن تخسر شيئاً

مفاتيح يصعب علينا امتلاكها 707736u327c39iat



الخجل مفتاحه الثقة

لا أستطيع !! هذا فوق مقدرتي !!

دع هذه الأفكار السلبيه جانباً
و ضعْ عوضاً عنها أفكاراً أكثر إيجابية
أنا أستطيع !! .. أنا أقدر !!
احقن عقلك الباطن بهذه العبارات ولا تدع الخجل يضعفك
لا تتردد ..



كن أنت صاحب القرار والسلطة

اتخذ قرارك بكل حزم فهذه هي حياتك
وإذا ضاعت منك فإنها لن تعود أبدا ،،

مفاتيح يصعب علينا امتلاكها 707736u327c39iat


الخوف مفتاحه الشجاعة

إنه شعور طبيعي يشعر به جميع البشر
تختلف المخاوف من شخص لآخر
اضغط لتحديد حالة هناك إنسان لا يملك شيئاً يخاف منه
لكن في المقابل يوجد شخص تغلب على مخاوفه
لاتهرب ..



بل واجه مخاوفك وتصدى لها بكل شجاعة
قد تجد هناك صعوبة في بادئ الأمر



لكن لا توقف المحاولة

مع التجربه ومرور الزمن سوف تسأل نفسك
لماذا كان يثير خوفي إلى درجة ..



منعتني معها من التفكير بعقلانية أكثر ؟؟؟


مفاتيح يصعب علينا امتلاكها 707736u327c39iat


هي مفاتيح السعـادة


بل مفاتيح الحياة


إن امتلكتها ضمنت السعادة
 
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