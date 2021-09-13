مفاتيح يصعب علينا امتلاكها

إلياس
:: أستاذ::
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ونقضي حياتنا بحثًاعنها
لعلنا نجدها يومًا فنفتح
أبواب السعادة أمامنا...
اليأس مفتاحه الأمل
لا تفقد أبداً الأمل في هذه الحياة مهما ضاقت بك
وتذكر دائماً بأنها ماضاقت إلا لتفرج
ولتعلم بأنها ستذهب كما ذهب غيرها
فلا داعي لليأس لأنه ليس إلاّ مجرد حل مؤقت لا غيــــر ،،
الحزن مفتاحه إبتسامه
حينما تشعر بالحزن يغمر كيانك وبالضيق والكآبه
فلا علاج له إلا إبتسامة صغيره تبدأ برسمها على شفتيك في الحال
أخرج الى النور واترك الجانب المظلم بعيداً عنك
واعلم بأنه لاشي في هذه الحياة يستحق أن تحزن من أجله ،،
وبأنه مهما طالت المدة أوقصرت سوف ينجلي الحزن عنك ,,
فلماذا لا يكون ذلك الآن
الضعف مفتاحه القوة
قد لا تكون قوياً جسدياً بما يكفي
قد تكون هناك بعض نواحي الضعف في داخلك
لكنك تملك نقاط قوة لا يملكها غيرك
أنت قوي بأسلوبك .. بكلماتك .. بأفكارك
ابحث عن نقاط قوتك وعززها ..
وإبحث عن نقاط ضعفك واغلبها
فلا تدع أي شي يضعفك مهما كان
الفراغ مفتاحه الهواية
قد تملك الكثير من وقت الفراغ فلا تعرف بماذا تستغله
قد يقودك التفكير إلى أمور جنونية لكن لا تدعها تسيطر عليك
دع هوايتك تقودك، استغلها بفعل مفيد
ابحث في داخلك عن مواهبك المدفونه إفتح لها نفقاً حتى تصعد الى النور
أيقظ العملاق من داخلك فلقد كان في سبات طويل آن له الاوان أن يستيقظ منه
هنا يكمن المفتاح لآفاق بعيدة جداً ..
واستعد لأنك لن تعرف من الفراغ سوى اسمه
الحقد مفتاحه التسامح
إن هذه الحياة أقصر من أن نضيعها في أمور تافهه
أو أن نشغل عقولنا بالتفكير بهؤلاء الذين نبغضهم
فكر بأنه ليس هناك شخص في هذه الحياة يخلو من العيوب
افتح قلبك .. وسّع آفاق فكرك
فما بعد العداوة إلا المحبة
حاول فإنك لن تخسر شيئاً
الخجل مفتاحه الثقة
لا أستطيع !! هذا فوق مقدرتي !!
دع هذه الأفكار السلبيه جانباً
و ضعْ عوضاً عنها أفكاراً أكثر إيجابية
أنا أستطيع !! .. أنا أقدر !!
احقن عقلك الباطن بهذه العبارات ولا تدع الخجل يضعفك
لا تتردد ..
كن أنت صاحب القرار والسلطة
اتخذ قرارك بكل حزم فهذه هي حياتك
وإذا ضاعت منك فإنها لن تعود أبدا ،،
الخوف مفتاحه الشجاعة
إنه شعور طبيعي يشعر به جميع البشر
تختلف المخاوف من شخص لآخر
اضغط لتحديد حالة هناك إنسان لا يملك شيئاً يخاف منه
لكن في المقابل يوجد شخص تغلب على مخاوفه
لاتهرب ..
بل واجه مخاوفك وتصدى لها بكل شجاعة
قد تجد هناك صعوبة في بادئ الأمر
لكن لا توقف المحاولة
مع التجربه ومرور الزمن سوف تسأل نفسك
لماذا كان يثير خوفي إلى درجة ..
منعتني معها من التفكير بعقلانية أكثر ؟؟؟
هي مفاتيح السعـادة
بل مفاتيح الحياة
إن امتلكتها ضمنت السعادة
لعلنا نجدها يومًا فنفتح
أبواب السعادة أمامنا...
اليأس مفتاحه الأمل
لا تفقد أبداً الأمل في هذه الحياة مهما ضاقت بك
وتذكر دائماً بأنها ماضاقت إلا لتفرج
ولتعلم بأنها ستذهب كما ذهب غيرها
فلا داعي لليأس لأنه ليس إلاّ مجرد حل مؤقت لا غيــــر ،،
الحزن مفتاحه إبتسامه
حينما تشعر بالحزن يغمر كيانك وبالضيق والكآبه
فلا علاج له إلا إبتسامة صغيره تبدأ برسمها على شفتيك في الحال
أخرج الى النور واترك الجانب المظلم بعيداً عنك
واعلم بأنه لاشي في هذه الحياة يستحق أن تحزن من أجله ،،
وبأنه مهما طالت المدة أوقصرت سوف ينجلي الحزن عنك ,,
فلماذا لا يكون ذلك الآن
الضعف مفتاحه القوة
قد لا تكون قوياً جسدياً بما يكفي
قد تكون هناك بعض نواحي الضعف في داخلك
لكنك تملك نقاط قوة لا يملكها غيرك
أنت قوي بأسلوبك .. بكلماتك .. بأفكارك
ابحث عن نقاط قوتك وعززها ..
وإبحث عن نقاط ضعفك واغلبها
فلا تدع أي شي يضعفك مهما كان
الفراغ مفتاحه الهواية
قد تملك الكثير من وقت الفراغ فلا تعرف بماذا تستغله
قد يقودك التفكير إلى أمور جنونية لكن لا تدعها تسيطر عليك
دع هوايتك تقودك، استغلها بفعل مفيد
ابحث في داخلك عن مواهبك المدفونه إفتح لها نفقاً حتى تصعد الى النور
أيقظ العملاق من داخلك فلقد كان في سبات طويل آن له الاوان أن يستيقظ منه
هنا يكمن المفتاح لآفاق بعيدة جداً ..
واستعد لأنك لن تعرف من الفراغ سوى اسمه
الحقد مفتاحه التسامح
إن هذه الحياة أقصر من أن نضيعها في أمور تافهه
أو أن نشغل عقولنا بالتفكير بهؤلاء الذين نبغضهم
فكر بأنه ليس هناك شخص في هذه الحياة يخلو من العيوب
افتح قلبك .. وسّع آفاق فكرك
فما بعد العداوة إلا المحبة
حاول فإنك لن تخسر شيئاً
الخجل مفتاحه الثقة
لا أستطيع !! هذا فوق مقدرتي !!
دع هذه الأفكار السلبيه جانباً
و ضعْ عوضاً عنها أفكاراً أكثر إيجابية
أنا أستطيع !! .. أنا أقدر !!
احقن عقلك الباطن بهذه العبارات ولا تدع الخجل يضعفك
لا تتردد ..
كن أنت صاحب القرار والسلطة
اتخذ قرارك بكل حزم فهذه هي حياتك
وإذا ضاعت منك فإنها لن تعود أبدا ،،
الخوف مفتاحه الشجاعة
إنه شعور طبيعي يشعر به جميع البشر
تختلف المخاوف من شخص لآخر
اضغط لتحديد حالة هناك إنسان لا يملك شيئاً يخاف منه
لكن في المقابل يوجد شخص تغلب على مخاوفه
لاتهرب ..
بل واجه مخاوفك وتصدى لها بكل شجاعة
قد تجد هناك صعوبة في بادئ الأمر
لكن لا توقف المحاولة
مع التجربه ومرور الزمن سوف تسأل نفسك
لماذا كان يثير خوفي إلى درجة ..
منعتني معها من التفكير بعقلانية أكثر ؟؟؟
هي مفاتيح السعـادة
بل مفاتيح الحياة
إن امتلكتها ضمنت السعادة