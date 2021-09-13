12قاعدة ذهبية للحياة

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser
.
-
قف بشكل مستقيم ولا تنحني مهما كان، فقد لا تكون لك فرصة أن تنهض من جديد*إهتمّ بنفسك، كما لو أنك تهتم بشخص عزيز عليك
-
أحط نفسك بالأشخاص الذين يهتمّون لأمرك
-
قارن نفسك بنفسك لا بالآخرين
-
لا تسمح لنفسك بأن تقترف تصرفات تمقتها في غيرك مهما كانت الظروف
-
رتّب أمورك وحدّد أولوياتك قبل أن تنتقد العالم
-
إبحث عمّا له معنى، وليس عمّا يشبع رغباتك
-
قل الحقيقة، على الأقل ولا تكذب
-
تمعّن في الإصغاء لشخص يمنحك معلومة لا تعرفها
-
كن دقيقا في كلامك
-
تعلّم من أخطائك، ولا تخجل من أنكّ ناقص في بعض الأ مور
-
تواصل مع من تجمعك بهم علاقة طيبة ولا تقاطع الناس
-
تيقّن من أنّنا كلّنا نحمل عيوبا، ولولا ستر الله لما خرجنا من بيوتنا وقابلنا الناس