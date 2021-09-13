12قاعدة ذهبية للحياة

قف بشكل مستقيم ولا تنحني مهما كان، فقد لا تكون لك فرصة أن تنهض من جديد*إهتمّ بنفسك، كما لو أنك تهتم بشخص عزيز عليك​

أحط نفسك بالأشخاص الذين يهتمّون لأمرك​

قارن نفسك بنفسك لا بالآخرين​

لا تسمح لنفسك بأن تقترف تصرفات تمقتها في غيرك مهما كانت الظروف​

رتّب أمورك وحدّد أولوياتك قبل أن تنتقد العالم​

إبحث عمّا له معنى، وليس عمّا يشبع رغباتك​

قل الحقيقة، على الأقل ولا تكذب​

تمعّن في الإصغاء لشخص يمنحك معلومة لا تعرفها​

كن دقيقا في كلامك​

تعلّم من أخطائك، ولا تخجل من أنكّ ناقص في بعض الأ مور​

تواصل مع من تجمعك بهم علاقة طيبة ولا تقاطع الناس​