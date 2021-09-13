يمرّ على منشور طويل فيقرأ جزء منه ثم لا يكمله !



يصل إلى "الحاوية" المخصّصة لإلقاء القمامة ثم يضع الكيس خارجها لا داخلها !



يذهب إلى النّادي الرّياضي فيلتزم لعدّة أيّام ثم يتوقف !



تبدأ حمية غذائية تسير عليها لأيام ثم تعود لعاداتها الغذائية السابقة !



لديه موهبة يمارسها لبعض الوقت ثم فجأة يتوقف فتندثر الموهبة وتضمر !



متلازمة "نصف الطريق" أو متلازمة " النَفَس القصير" هي السبب !! ... معظم الناس يظلّون في المربّع الأوّل لأنّهم يجيدون الإنطلاق ولكنّهم لا يعرفون الإستمرار، يحسنون البداية ولا يحسنون الخاتمة.



في كلّ مجال في هذه الحياة يوجد آلافٌ من النّاس العاديّين يقابلهم شخص أو عدّة أشخاص يبدعون ويتميّزون في هذا المجال، هؤلاء الآلاف مصابون بمتلازمة "نصف الطريق"، لا يكملون ما بدأوا به بينما كلّ ما فعله هذا الشخص المميّز أنّه فقط إستمرّ حتى وصل إلى النهاية.

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حين تُشفى من متلازمة نصف الطريق والنَفَس القصير ستصل إلى هدفك بلا أدنى شك، فقط تأمّل الذين يفوزون بسباق المسافات الطويلة، لا يصل لخطّ النّهاية سوى الذين قرّروا الإستمرار منذ البداية.



للعلم أنني قرأت منذ سنوات في إحدى كتب المفكر "مالك بن نبي" -رحمه الله- الخاصة بمشكلات الحضارة و شروط النهضة, تشخيصا لهذه المتلازمة (أو بالأحرى "الجائحة" قياسا على الكوفيد-19) فبعد حديثه عن "إنسان ما بعد الموحدين" و سماته الإجتماعية يتناول ما أسماه "إنسان النصف".