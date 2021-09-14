قوية تلك الهشة رغم الظروف

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 5,842
- النقاط
- 2,051
- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
#قوية هي تلك التي تزوجت بعيدا ..
في ٱول شبابها و تركت ٱهلها .. ٱصحابها .. مدينتها
في الوقت الذي تجد فيه نساء خمسينيات بأحفادهن
لا زلن لا يستطعن العيش بعيداً عن ٱمهاتهن
#قوية تلك التي وجدت نفسها بين ليلة وضحاها ٱمام مسؤوليات كبيرة
و حياة جديدة و ناس غريبة عنها و عادات و تقاليد مختلفة
و لهجة مختلفة تحاول التعايش و التأقلم و الإندماج معهم ..
#قوية من مرضت و تعبت لوحدها
و تذهب للدكتور فتجد الجميع مع ٱمهاتهن يخففن عنهن
فتحزن في نفسها لإنها حتىٰ لا تستطيع ٱن تخبر والدتها ٱنها مريضة خشية عليها من القلق ..
#قوية تلك التي ٱنهارت مرات عديدة
و لكنها عادت للوقوف علىٰ رجليها من جديد ..
#قوية تلك التي شهدت ٱفراح و ٱحزان عائلتها
من وراء شاشة الهاتف ..
#قوية تلك المرأة الحديدية
التي مطلوب منها ٱن تكون صلبة ولا تشتكي ..
#قوية تلك التي كانت تتميز بإجتماعيتها و حبها للبشر و صداقاتها الكثيرة
لتجد نفسها تحولت الىٰ شخص وحيد مهما كانت محاطة بالناس ..
#قوية تلك التي تضحك و بداخلها ألف وجع ..
#قوية تلك التي عودت نفسها علىٰ ٱن لا تعتمد إلا علىٰ نفسها
مخافة ٱن تحرج ٱو تخذل ٱو تثقل علىٰ الغير ..
#قوية تلك التي تعيش في خوف دائم من فقدان ٱحد ٱحبتها
دون ٱن تراه لدرجة ٱنها تخاف ٱن ترد علىٰ مكالمات ٱخواتها
ٱذا وجدت منهم ٱكثر من .. missed calls خوفاً من ٱن تسمع خبر يفجعها ..
#قوية تلك التي تتظاهر بالقوة و الخشونة دائماً
كي لا تأكلها الذئاب لو شعروا بضعفها ٱو علموا ٱنها وحيدة دون سند ..
"قوية تلك الهشة المتفائلة رغم كل الظروف "