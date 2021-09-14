قوية تلك الهشة رغم الظروف

#قوية هي تلك التي تزوجت بعيدا ..

في ٱول شبابها و تركت ٱهلها .. ٱصحابها .. مدينتها

في الوقت الذي تجد فيه نساء خمسينيات بأحفادهن

لا زلن لا يستطعن العيش بعيداً عن ٱمهاتهن



#قوية تلك التي وجدت نفسها بين ليلة وضحاها ٱمام مسؤوليات كبيرة

و حياة جديدة و ناس غريبة عنها و عادات و تقاليد مختلفة

و لهجة مختلفة تحاول التعايش و التأقلم و الإندماج معهم ..



#قوية من مرضت و تعبت لوحدها

و تذهب للدكتور فتجد الجميع مع ٱمهاتهن يخففن عنهن

فتحزن في نفسها لإنها حتىٰ لا تستطيع ٱن تخبر والدتها ٱنها مريضة خشية عليها من القلق ..



#قوية تلك التي ٱنهارت مرات عديدة

و لكنها عادت للوقوف علىٰ رجليها من جديد ..



#قوية تلك التي شهدت ٱفراح و ٱحزان عائلتها

من وراء شاشة الهاتف ..



#قوية تلك المرأة الحديدية

التي مطلوب منها ٱن تكون صلبة ولا تشتكي ..



#قوية تلك التي كانت تتميز بإجتماعيتها و حبها للبشر و صداقاتها الكثيرة