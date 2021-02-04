هذا افضل دعاء للميت المرأة بعد وفاتها من الكتب والسنة، مع جمال الحروف وأصدق معاني الدعاء القلبية وضعنا لك او لكي هنا اجمل دعاء للميت المرأة او للمرأة التي تكون ممزوجةٌ بالحب والعطف والاشتياق الى المرأة المتوفيه، شارك دعاء للميت المرأة او دعاء للمرأ المتوفية واجعل الدعاء يعم كل الناس لتشاركوا دعاء للميتة وتكسب من ورائهم الاجر والخير لك ولهم، حيثُ وضعنا لك ادعية مختلفة جميلة تستطيع ان تشاركها على منشورات او تغريدات او رسائل خاصة بجوالك للمرأة التي تكون امك او زوجتك او اختك او احداً من اقربائك تود ان تشاركها دعوة من القلب، ابعث اجمل دعاء للمرأة المتوفية مع من احببت واجعل الدعاء يمطر على قبر فقيدتك.





دعاء للميت المرأة

تستطيع الان التعبير لاي امرأة من اهلك او اقربائك للمباشرة في الدعاء لها بقصدها في دعاء للميت المرأة او بدون ذكر اسمها، شارك الان دعاء للميت المرأة او للمرأة التي تعتبر من اقربائك وتود ان تدعوا لها.



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اللهم بشرها بجنه فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر، اللهم أرحمها وأغفر لها ونور قبرها.​

من يريد أن يدخل ألى قلبي فليدخل بهدؤء لأن أمي نأئمة فيه أللهم أرحمهأ وأجعل قبرهأ روضة من ريأض ألجنة.​

اللهم املأ قبرها بالرضا والنور والفسحة والسرور اللهم ارحمها برحمتك التي وسعتك كل شي.​

اللهم ارحمها واسكنها فسيح جناتك وثبتها عند السؤال.​

انتقلت عمتي الى رحمة الله اليوم الاثنين اللهم ارحمها واغفر لها واجعلها في الفرودس الاعلى من الجنه.​

اللهم اسعد “الاسم” برائحة الجنة ونعيمها اللهم ارحمها و اغفر لها واسق مبسمها من كوثر الجنة.​

رحلت الحمامه البيضاء نقية القلب “الاسم” اللهم ارحمها رحمتا واسعه.​

اللهم ارحمها واغفرلها واكتب لها نعيما لاينفذ جنان الخلد مسكنك بإذن الله.​

اللهم لا تجعل ذكر “الاسم” منقطع وسخر لها الدعوات كل العمر اللهم ارحمها واغفرلها وارفع درجاتها وعوض شبابها في أعلى جنتك يارب.​

اللهم أرحم “الاسم” اللهم اغفرلها اللهم نقهى من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم احشرها مع المتقين اللهم ارحمها برحمتك.​



دعاء للميته

كما وضعنا دعاء للميت المرأة قوية ورائعة تجعل القلوب تعرف انك فقدك شيئاً غالياً، تميز الان امام كل الناس في مشاركة دعاء للميت المرأة او الدعاء للمرأة المتوفية التي فاضت روحها الى الله.



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اللهم ارحمها واغفر لها واجمعها في جنات رب العالمين مع اهلها اللهم اغفر لها ورحمها.​

اللهم إنها أول جمعه تمر على أمي في قبرها اللهم أنزل على قبرها ضياء يؤنس وحشتها و ينور مضجعها و وسع لها في قبرها يارب عطر قبر امي برائحة الجنه اللهم اجعل الجنه دارها و مقرها واجمعني بها ياكريم اللهم ارحمها و اغفر لها وجنبها عذاب القبر وفتنته.​

اللهم بشرها بجنه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر اللهم أرحمها وأغفر لها ونور قبرها.​

اللهم ارحمها واغفر لها و آنس وحشتها واجعل قبرها روضه من رياض الجنة اللهم آمين.​

يارب متعها بجناتك وبرد عليها في قبرها اللهم ارحمها واغفرلها و اجمعني فيها بالفردوس.​

لا حول ولا قوة الا بالله انتقلت خالتي إلى رحمة الله بعد تعرضها للدعس بالسيارة اللهم ارحمها واغفر لها واحسن مدخلها وثبتها عند السؤال وإنا لله وإنا إليه راجعون.​

اللهم أرحمها وأغفرلها وأعفو عنها وعطر مسكنها وبرد على قبرها وبشرها بالنعيم الدائم.​

اللهم ارحمها رحمة تطمئن بها نفسها و تقر بها عينها.​

اللهم فردوسا لها ونعيما غير مقطوع اللهم ارحمها برحمتك التي تسع الكون وافتح لها أبواب جنتك بابا خلف باب ونعيما من ورائها نعيم.​



ادعية للميتة المرأة مكتوبة

اكسب الاجر ايضاً عندما تشارك دعاء للميت المرأة مع اهلك او اصدقائك وكسب لفقيدتك الدعاء واياً لتكسب الاجر من ورائهم، ذكر وشارك وفاة المرأة القريبة منك اهلك او اصدقائك او العالم كلة.





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اللهم ارحمها واغفر لها واغسلها بالماء والثلج اللهم عوض طفولتها بجناتك النعيم وجعتي قلوبنا برحيلك ياصغيرتي اللهم صبر قلب امها واهلها الله ارحم غربتها ي الله.​

اللهم عطر قبر “الاسم” برائحة الجنة اللهم أرحم تلك النفس الطيبة اللهم أرحمها وأغفرلها واجعلها من الضاحكين المستبشرين بالجنه.​

اللهم ارحم “الاسم” واغفرلها وعوضها عن كل ألم أصابها في الدنيا بالجنة اللهم أرحمها برحمتك الواسعة وكن لها الرفيق الأعلى يارب العالمين.​

اللهم لا تجعل ذكرها منقطع و سخر لها الدعوات اللهم ارحمها و اغفر لها وارفع درجاتها.​

قر عين أمي بقربك واسعدها بجوارك ومتع بصرها في الجنه بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم ارحمها واغفرلها واعف عنها واجمعنا بهافي جناتك.​

اللهم ارحم روحا صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء اللهم ارحمها و اغفر لها و انظر اليها بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبة الغابرين اغفر لنا و له يالله و أفسح له فى قبره و نور له فيه.​

اللهم ارحمها رحمه تصل بها الى جنه الفردوس واجمعني بها في مستقر رحمتك على سرر متقابلين فروحي اشتاقت لروحها.​

اللهم إنا استودعناك قبرها من الضيق والظلمه اللهم أرحمها واغفرلها وآنس وحشتها واجعل قبرها روضه من رياض الجنة.​

اللهم أجعل قبرها أنيسا منيرا باردا اللهم أرحمها وأفتح لها أبواب تهب منه نسائم الجنه اللهم اغفر لها وارحمها.​

اللهم ارحمها واغفرلها واعف عنها واكرم نزلها ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس.​

دعاء للمرأة المتوفية

كما حمعنا لك او لكي من اجمل الدعاء على الاطلاق الذي تدعوا بةِ الى من هي قريبةٍ منك، يمكنك ان تشارك دعاء للميت المرأة او للمرأة القريبة منك افضل الادعية التي جمعناها لك هنا.

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اللهم ابدلها دار خير من دارها واهل خير من اهلها اللهم انر قبرها وانس وحشتها وآمن روعتها واجعلها من اهل اليمين وكتابها في عليين واسقها من حوض نبيك شربة لاظمأ بعدها.​

لا حزن يشبه حزن القلب على الميت ولا شوق أصدق من الشوق للميت اللهم ارحمها بقدر ماكان وجع رحيلها أعظم من أن يتحمله بكاء.​

ذهب الالم يا “الاسم” وجاء وقت السعادة والراحة الدائم بإذن الله وحوله وفضله وكرمه انتي عند ارحم الراحمين رحلت صاحبة اجل ابتسامة والملامح الطاهرة البرئية اللهم أرحمها وأسكنها أعلى الجنان وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وأربط على قلوبهم.​

اللهم أرحمها وأغفرلها وأعفو عنها وعطر مسكنها وبرد على قبرها وبشرها بالنعيم الدائم.​

اللهم اغفرلها و ارحمها و اعف عنها و اكرم نزلها و وسع مدخلها اللهم اكرمها برحمتك و بكرمك و بعفوك و جنتك ياارحم الراحمين.​

نام جسدها تحت التراب وتساوت عندها الأوقات فلا شمس تشرق عليها ولا قمر ينير عتمتها اللهم انر قبر خالتي بنورك الذي لا ينطفئ و ارحمها برحمتك الواسعه اللهم اني اشتقت لحديثها ولملامحها فخفف شوقي برؤيتها حلما.​

اللهم أرحم من كانت بشوشة الوجه طيبة القلب واصلة الرحم كثيرة الأستغفار مثال للصبر اللهم أرحمها واغفر لها وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة.​

اجمل دعاء للمتوفي المرأة

كما وضعنا انواعاً مختلفة من الادعية التي يمكنك اختيار مايناسب احساسك افكرك، بادر او بادري الان قي مشاركة دعاء للميت المرأة مع كل من حولك ليمطروا قبر فقيدتك بدعوات جميلة.



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اللهم أرحم صاحبة الابتسامة البريئة وبشرها بجنه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر اللهم أرحمها ونور قبرها.​

رحمة الله على هذا الوجه المبتسم اللهم ارحمها واغفر لها اسأل الله ان يلهم اهلها الصبر والسلوان.​

يارب انها عانت من مرضها ف أجعل كل ألم شعرت به تكفير لذنوبها اللهم ارحمها واغفر لها وأجعل قبرها روضه من رياض الجنه.​

ورحلت نقية القلب رحلت من أعطتنا رغم صغر سنها درسا عظيما في الصبر ومحاربة الألم بضحكة وأمل اللهم ارحمها واغفرلها واكتب لها نعيما لاينفذ جنان الخلد مسكنك بإذن الله.​

لا أعلم مصدرالضوء الذي كان في منزلنا أعتقد أنه قلب أمي الذي توقف اللهم ارحمها واجعل مثواها الجنه وجميع موتي المسلمين.​

يارب متع روح أختي بجنات النعيم اللهم ارحمها واغفر لها واجعلها من أسعد السعداء الضاحكين المستبشرين الفائزين بجنتك يارب العالمين.​

اللهم ارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها و رجائها يا كاشف الهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين اللهم البسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير اجلا ياأرحم الراحمين.​

اللهم ارحمها برحمتك واغفر لها وأبدلها دارا خيرا من دارها وولدا خيرا من ولدها واجعلها من أهل الجنة عظم الله أجرك.​

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ايضاً يمكنك انتقاء الافضل والاحسن من بين الادعية التي وضعناها لك لتشاركها مع اهل الميتة عبر اي رسائل خاصة بجوالك سوءً واتس اب او رسائل الجوال النصية حيث يمكنك كسب الدعاء والاجر لها في القبر ولك اجر مشاركتها.

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