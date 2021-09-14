الجزائر الى اين ؟؟

عشية يوم الاستقلال طرح المرحوم محمد بوضياف سؤاله هذا : الى اين تتجه الجزائر ؟؟

والذي كان فيما بعد عنوانا لكتاب اصدره الراحل في منفاه بالمغرب

بعد ان عرف اين تتجه الجزائر .....

السؤال وعلى صفحات منتدى اللمة نعيد طرحه ونفتح الملمف من جديد

عسى ان نجد اجابة بين ابناء الجزاىر.....

ساترك الباب مفتوح لكن فقط احاول اثراء نقطة في حكم الرئيس بوتفليقة شفاه الله

وهي ان الرجل عندما تولى الرئاسة عام 1999 طرح نقطتين كمشروعه السياسي وهما

1 - اعادة السلم و الشروع في المصالحة الوطنية

خصوصا وان الجزاىر خرجت من عشرية سوداء او حمراء .....

نقول ان الرجل وفق لابعد حد في هذا الملف

2 - اعادة الحكم للسياسيين

وكأن الرجل يعيد طرح مشروع مؤتمر الصومام

من جديد .....

ونقول ايضا قد وفق لابعد حد في ذلك

السؤال الاهم من كل هذا

كيف اذن فشل بوتفليقة في الحكم

هل ابتلعته المافيا المالية ؟؟؟؟

طيب الله اوقاتكم