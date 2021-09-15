الدنيا مازالت بخير وفيها الخير و الحمد لله

* البارح دخل عندي واحد نعرفو عايش على قد الحال نهار كاين ونهار مكانش .. قالي خصني 50دج عدس ، و باطة طماطم من الصغيرة ، مركيهم و كي ينوب ربي نخلصك ، قلتلو معليش ..

* في نفس الوقت دخل واحد مانعرفوش وماشي موالف يجي عندي جامي شفتو باين عايش لاباس بيه ..



* بدا يشري في القضيان أعطيني هذي زيدلي هذي .. لوبيا روز حمص طماطم زيت سكر قهوة ... ماخلا مابقى ، قضى كل شي الله يبارك .. و انا بقيت حاط الماشينة ونحسب ..



* بيني وبين نفسي قلت : سبحان الله واحد خاصتو خمسة آلاف عدس بالكريدي و واحد قاضي كامل هاذ القضيان .. قلت ماعليش ربي هو قسام الارزاق ..



* حتى نطق هذا السيد قالي لي كان هنا واحد السيد تعرفو ؟ قلتلو إيه نعرفو، قالي خبيلو هاذ القضيان وكي يجي عندك أعطيهملو ..



* خرج ركب في السيارة و عاود نزل .. جا عندي قالي شوف شحال عندو كريدي .. زاد خلص الكريدي لي عليه و راح في آمان الله ...