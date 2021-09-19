billel_xyz
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السلام عليكم لدي إستفسار لأصحاب الخبرة والمجربين بخصوص حساب بايسيرا .
هل يمكن استقبال المال في بطاقة بايسيرا من خلال العمل أونلاين ؟ , يعني يدفعون لك مقابل العمل في حساب بيسيرا عن طريق تحويل مباشر من حسابات بنكية إلى حساب بايسيرا ...
وبخصوص سحب الأموال , هل يمكن سحب المال الموجود في بطاقة بايسيرا من الخارج , يعني لو سافرت إلى الخليج هل يمكنني سحب الرصيد بالأورو أو بالدرهم الإماراتي كمثال من الصراف مباشرة ؟
هل يمكن استقبال المال في بطاقة بايسيرا من خلال العمل أونلاين ؟ , يعني يدفعون لك مقابل العمل في حساب بيسيرا عن طريق تحويل مباشر من حسابات بنكية إلى حساب بايسيرا ...
وبخصوص سحب الأموال , هل يمكن سحب المال الموجود في بطاقة بايسيرا من الخارج , يعني لو سافرت إلى الخليج هل يمكنني سحب الرصيد بالأورو أو بالدرهم الإماراتي كمثال من الصراف مباشرة ؟