السلام عليكم لدي إستفسار لأصحاب الخبرة والمجربين بخصوص حساب بايسيرا .

هل يمكن استقبال المال في بطاقة بايسيرا من خلال العمل أونلاين ؟ , يعني يدفعون لك مقابل العمل في حساب بيسيرا عن طريق تحويل مباشر من حسابات بنكية إلى حساب بايسيرا ...

وبخصوص سحب الأموال , هل يمكن سحب المال الموجود في بطاقة بايسيرا من الخارج , يعني لو سافرت إلى الخليج هل يمكنني سحب الرصيد بالأورو أو بالدرهم الإماراتي كمثال من الصراف مباشرة ؟