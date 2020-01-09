السلام عليكماليوم سوف أشرح لكم طريقة التسجيل في بنك monese و الحصول على حساب بنكي اوروبي و بطاقة ماستركارد و ايضا سوف تحصل على هذية 5 جنية استرليني ( حوالي 5 يورو)شاهد صور وصول البطاقة إلى باب منزلي في الجزائر من دون أي وسيطالتسجيل مجاني و البطاقة مجانيةلكن شحن البطاقة مدفوع ب 3.90 يورو لكن سوف يقطعونها لك بعد شهر من وصول البطاقةلتسجيل تابع معي مهم جدا يجب اتباع الشرح بالتفصيلمهم جدا لتسجيل في هذا البنك يجب ان تمتلك جواز سفر لأنو بطاقة التعريف البيومترية غير مقبولة عن تجربة شخصية___________شرح البنك___________بنك monese هو بنك بريطاني افتراضي اصبح يدعم الدول العربية و يمنحك حساب ايبان اوروبي و حساب بالجنيه الاسترليني محلي بريطاني_________مميزات البنك__________يمنحك حسابين واحد باليورو و الآخر بالجنيه الاسترلينييمكن طلب بطاقتين دفع من نوع ماستر كارد واحدة لحساب الجنية و الأخرى لحساب اليورو تصلك إلى باب المنزل لاكن اتبع الخطوات اللتي سأحشرحهايمكن شحن الحساب عبر التحويل البنكي من بنك بايسيرا أو بنك n26 من دون اي رسوم و ايضا يمكنك شحنه بواسطة بطاقة فيزا او ماسترد كارد سواء كانت بطاقة دفع محلية او اوروبية برسوم 2%التحويل بين حسابات MONESE مجانيسوف تحصل على 5€ هذية مباشرة بعد اول استعمال للبطاقةايضا سوف تحصل على بطاقتين افتراضية واحدة لحساب اليورو و الأخرى لحساب الجنيه سوف تحصل على البطاقتين مباشرة بعد تأكيد حسابكشاهد الصورة التالية_______طريقة التسجيل في البنك_______قم بتحميل التطبيق على الهاتف من الرابط التاليرابط مباشر لبلاي سطوربعد فتح التطبيق سيضهر بالواجهة التاليةإختر اللغة و إضغط على continueسوف تظهر لك الواجهة التاليةإضغط على ouvrir un compte grutierبعدها سوف تظهر لك الواجهة التاليةالخانة الاولى أدخل البريد الايلكترونيالخانة التانية إختر فرنسا (مهم جدا) لأنو البطاقة سوف تشحن إلى فرنسا بعد ذلك سوف تشحن من هناك إلى بلدكالخانة الثالثة أدخل الكودللحصول على هدية 5€قم بتعليم علامات الموافقة على الشروط و سياسات الخصوصية و إضغط على commencerبعدها سوف تظهر لك الواجهة التاليةقم بإختيار كلمة مرور لتطبيق متكونة من 5 أرقم و اعد تأكيدهابعد ذلك سوف تظهر لك الواجهة الثالثةالخانة الاولى إختر رمز بلدك مثلا انا الجزائرالخانة الثانية أدخل رقم هاتفك من دون صفر البداية و إضغط على vérifier numéro بعدها سوف تضهر لك الواجهة التاليةسوف تصلك رسالة اس ام اس فيها كود متكون من اربع ارقام ادخله في المكان المناسببعدها سوف تظهر لك الواجهة التاليةإختر عملة اليورو و إضغط على suivantسوف تظهر لك الواجهة الثاليةتابع معي هنا مهم جدا يجب إدخال المعلومات كما أقول لك كي تصلك البطاقة إلى بلدك بدون اي وسيطالخانة الاولى ان ظهرت لك فرنسا اتركها كما هيا او إختر فرنساالخانة التانية أدخل الرمز البريدي الخاص بمكان اقامتك في بلدكالخانة التالتة و الرابعة اتركهم كما هم لا تدخل شيءالخانة الخامسة ان كنت تملك رقم منزل ادخله و ان كنت لا تملك أدخل اي رقم لا يهمالخانة السادسة أدخل عنوان اقامتك كاملا الحي و البلدية و الولاية بالترتيبالخانة السابعة أدخل الدولة اللتي تقيم فيها مثلا انا الجزائر يجب أن يكون إسم بلدك بالفرنسيةو إضغط على continueبعدها سوف تظهر لك هذه الواجهةهذه الواجهة تخبرك هل عنوانك صحيح ايضا لا تهتم ب فرسا في آخر العنوان لانو سوف تصلك البطاقة عن تجربة أنا وصلتني ولم أتلقى أي مشكل كما شاهدتم نفس العنوان على البطاقةالضغط مباشرة على confirmer l'adresseبعدها سوف تظهر لك هذه الواجهةهنا قم بإختيار بلدك متالا انا الجزائرسوف تظهر لك هذه الواجهةكما قلنا يجب ان تتوفر على جواز السفر لأنو بطاقة التعريف غير مقبولة تقوم بإختيار جواز السفرسوف تظهر لك هذه الواجهةإضغط على activer l'appareil photoسوف تظهر لك هذه الواجهةإضغط مباشرة على autoriserسوف تظهر لك هذه الواجهةقم بتصوير صفحة المعلومات الشخصية لجواز السفرو قم بارسالهابعدها سوف تنبتق لك واجهة اخرى تخبرك بتصوير نفسك صورة سيلفي واضحة و تقوم بإرسالهاإنتظر حوالي ساعة سوف يقومون بالموفقة على حسابك و مبروك عليكأدخل لتطبيق و قم بطلب البطاقة من ايقونة البطاقة مثل الصورة الثالثةالبطاقة سوف تصلك إلى باب المنزل في حوالي 20 يوممبروك عليك الان عنك حساب بنكي دولي أوربي و حساب بنكي بريطاني محليلأي إستفسار اترك تعليق و سأكون سعيد بالرد عليكم