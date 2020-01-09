Abdo_odessa
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 10
- النقاط
- 3
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- Skikda
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
اليوم سوف أشرح لكم طريقة التسجيل في بنك monese و الحصول على حساب بنكي اوروبي و بطاقة ماستركارد و ايضا سوف تحصل على هذية 5 جنية استرليني ( حوالي 5 يورو)
شاهد صور وصول البطاقة إلى باب منزلي في الجزائر من دون أي وسيط
التسجيل مجاني و البطاقة مجانية
لكن شحن البطاقة مدفوع ب 3.90 يورو لكن سوف يقطعونها لك بعد شهر من وصول البطاقة
لتسجيل تابع معي مهم جدا يجب اتباع الشرح بالتفصيل
مهم جدا لتسجيل في هذا البنك يجب ان تمتلك جواز سفر لأنو بطاقة التعريف البيومترية غير مقبولة عن تجربة شخصية
___________شرح البنك___________
بنك monese هو بنك بريطاني افتراضي اصبح يدعم الدول العربية و يمنحك حساب ايبان اوروبي و حساب بالجنيه الاسترليني محلي بريطاني
_________مميزات البنك__________
يمنحك حسابين واحد باليورو و الآخر بالجنيه الاسترليني
يمكن طلب بطاقتين دفع من نوع ماستر كارد واحدة لحساب الجنية و الأخرى لحساب اليورو تصلك إلى باب المنزل لاكن اتبع الخطوات اللتي سأحشرحها
يمكن شحن الحساب عبر التحويل البنكي من بنك بايسيرا أو بنك n26 من دون اي رسوم و ايضا يمكنك شحنه بواسطة بطاقة فيزا او ماسترد كارد سواء كانت بطاقة دفع محلية او اوروبية برسوم 2%
التحويل بين حسابات MONESE مجاني
سوف تحصل على 5€ هذية مباشرة بعد اول استعمال للبطاقة
ايضا سوف تحصل على بطاقتين افتراضية واحدة لحساب اليورو و الأخرى لحساب الجنيه سوف تحصل على البطاقتين مباشرة بعد تأكيد حسابك
شاهد الصورة التالية
_______طريقة التسجيل في البنك_______
قم بتحميل التطبيق على الهاتف من الرابط التالي
رابط مباشر لبلاي سطور
بعد فتح التطبيق سيضهر بالواجهة التالية
إختر اللغة و إضغط على continue
سوف تظهر لك الواجهة التالية
إضغط على ouvrir un compte grutier
بعدها سوف تظهر لك الواجهة التالية
الخانة الاولى أدخل البريد الايلكتروني
الخانة التانية إختر فرنسا (مهم جدا) لأنو البطاقة سوف تشحن إلى فرنسا بعد ذلك سوف تشحن من هناك إلى بلدك
الخانة الثالثة أدخل الكود ABDEL143 للحصول على هدية 5€
قم بتعليم علامات الموافقة على الشروط و سياسات الخصوصية و إضغط على commencer
بعدها سوف تظهر لك الواجهة التالية
قم بإختيار كلمة مرور لتطبيق متكونة من 5 أرقم و اعد تأكيدها
بعد ذلك سوف تظهر لك الواجهة الثالثة
الخانة الاولى إختر رمز بلدك مثلا انا الجزائر
الخانة الثانية أدخل رقم هاتفك من دون صفر البداية و إضغط على vérifier numéro بعدها سوف تضهر لك الواجهة التالية
سوف تصلك رسالة اس ام اس فيها كود متكون من اربع ارقام ادخله في المكان المناسب
بعدها سوف تظهر لك الواجهة التالية
إختر عملة اليورو و إضغط على suivant
سوف تظهر لك الواجهة الثالية
تابع معي هنا مهم جدا يجب إدخال المعلومات كما أقول لك كي تصلك البطاقة إلى بلدك بدون اي وسيط
الخانة الاولى ان ظهرت لك فرنسا اتركها كما هيا او إختر فرنسا
الخانة التانية أدخل الرمز البريدي الخاص بمكان اقامتك في بلدك
الخانة التالتة و الرابعة اتركهم كما هم لا تدخل شيء
الخانة الخامسة ان كنت تملك رقم منزل ادخله و ان كنت لا تملك أدخل اي رقم لا يهم
الخانة السادسة أدخل عنوان اقامتك كاملا الحي و البلدية و الولاية بالترتيب
الخانة السابعة أدخل الدولة اللتي تقيم فيها مثلا انا الجزائر يجب أن يكون إسم بلدك بالفرنسية
و إضغط على continue
بعدها سوف تظهر لك هذه الواجهة
هذه الواجهة تخبرك هل عنوانك صحيح ايضا لا تهتم ب فرسا في آخر العنوان لانو سوف تصلك البطاقة عن تجربة أنا وصلتني ولم أتلقى أي مشكل كما شاهدتم نفس العنوان على البطاقة
الضغط مباشرة على confirmer l'adresse
بعدها سوف تظهر لك هذه الواجهة
هنا قم بإختيار بلدك متالا انا الجزائر
سوف تظهر لك هذه الواجهة
كما قلنا يجب ان تتوفر على جواز السفر لأنو بطاقة التعريف غير مقبولة تقوم بإختيار جواز السفر
سوف تظهر لك هذه الواجهة
إضغط على activer l'appareil photo
سوف تظهر لك هذه الواجهة
إضغط مباشرة على autoriser
سوف تظهر لك هذه الواجهة
قم بتصوير صفحة المعلومات الشخصية لجواز السفر
و قم بارسالها
بعدها سوف تنبتق لك واجهة اخرى تخبرك بتصوير نفسك صورة سيلفي واضحة و تقوم بإرسالها
إنتظر حوالي ساعة سوف يقومون بالموفقة على حسابك و مبروك عليك
أدخل لتطبيق و قم بطلب البطاقة من ايقونة البطاقة مثل الصورة الثالثة
البطاقة سوف تصلك إلى باب المنزل في حوالي 20 يوم
مبروك عليك الان عنك حساب بنكي دولي أوربي و حساب بنكي بريطاني محلي
لأي إستفسار اترك تعليق و سأكون سعيد بالرد عليكم
اليوم سوف أشرح لكم طريقة التسجيل في بنك monese و الحصول على حساب بنكي اوروبي و بطاقة ماستركارد و ايضا سوف تحصل على هذية 5 جنية استرليني ( حوالي 5 يورو)
شاهد صور وصول البطاقة إلى باب منزلي في الجزائر من دون أي وسيط
التسجيل مجاني و البطاقة مجانية
لكن شحن البطاقة مدفوع ب 3.90 يورو لكن سوف يقطعونها لك بعد شهر من وصول البطاقة
لتسجيل تابع معي مهم جدا يجب اتباع الشرح بالتفصيل
مهم جدا لتسجيل في هذا البنك يجب ان تمتلك جواز سفر لأنو بطاقة التعريف البيومترية غير مقبولة عن تجربة شخصية
___________شرح البنك___________
بنك monese هو بنك بريطاني افتراضي اصبح يدعم الدول العربية و يمنحك حساب ايبان اوروبي و حساب بالجنيه الاسترليني محلي بريطاني
_________مميزات البنك__________
يمنحك حسابين واحد باليورو و الآخر بالجنيه الاسترليني
يمكن طلب بطاقتين دفع من نوع ماستر كارد واحدة لحساب الجنية و الأخرى لحساب اليورو تصلك إلى باب المنزل لاكن اتبع الخطوات اللتي سأحشرحها
يمكن شحن الحساب عبر التحويل البنكي من بنك بايسيرا أو بنك n26 من دون اي رسوم و ايضا يمكنك شحنه بواسطة بطاقة فيزا او ماسترد كارد سواء كانت بطاقة دفع محلية او اوروبية برسوم 2%
التحويل بين حسابات MONESE مجاني
سوف تحصل على 5€ هذية مباشرة بعد اول استعمال للبطاقة
ايضا سوف تحصل على بطاقتين افتراضية واحدة لحساب اليورو و الأخرى لحساب الجنيه سوف تحصل على البطاقتين مباشرة بعد تأكيد حسابك
شاهد الصورة التالية
_______طريقة التسجيل في البنك_______
قم بتحميل التطبيق على الهاتف من الرابط التالي
رابط مباشر لبلاي سطور
بعد فتح التطبيق سيضهر بالواجهة التالية
إختر اللغة و إضغط على continue
سوف تظهر لك الواجهة التالية
إضغط على ouvrir un compte grutier
بعدها سوف تظهر لك الواجهة التالية
الخانة الاولى أدخل البريد الايلكتروني
الخانة التانية إختر فرنسا (مهم جدا) لأنو البطاقة سوف تشحن إلى فرنسا بعد ذلك سوف تشحن من هناك إلى بلدك
الخانة الثالثة أدخل الكود ABDEL143 للحصول على هدية 5€
قم بتعليم علامات الموافقة على الشروط و سياسات الخصوصية و إضغط على commencer
بعدها سوف تظهر لك الواجهة التالية
قم بإختيار كلمة مرور لتطبيق متكونة من 5 أرقم و اعد تأكيدها
بعد ذلك سوف تظهر لك الواجهة الثالثة
الخانة الاولى إختر رمز بلدك مثلا انا الجزائر
الخانة الثانية أدخل رقم هاتفك من دون صفر البداية و إضغط على vérifier numéro بعدها سوف تضهر لك الواجهة التالية
سوف تصلك رسالة اس ام اس فيها كود متكون من اربع ارقام ادخله في المكان المناسب
بعدها سوف تظهر لك الواجهة التالية
إختر عملة اليورو و إضغط على suivant
سوف تظهر لك الواجهة الثالية
تابع معي هنا مهم جدا يجب إدخال المعلومات كما أقول لك كي تصلك البطاقة إلى بلدك بدون اي وسيط
الخانة الاولى ان ظهرت لك فرنسا اتركها كما هيا او إختر فرنسا
الخانة التانية أدخل الرمز البريدي الخاص بمكان اقامتك في بلدك
الخانة التالتة و الرابعة اتركهم كما هم لا تدخل شيء
الخانة الخامسة ان كنت تملك رقم منزل ادخله و ان كنت لا تملك أدخل اي رقم لا يهم
الخانة السادسة أدخل عنوان اقامتك كاملا الحي و البلدية و الولاية بالترتيب
الخانة السابعة أدخل الدولة اللتي تقيم فيها مثلا انا الجزائر يجب أن يكون إسم بلدك بالفرنسية
و إضغط على continue
بعدها سوف تظهر لك هذه الواجهة
هذه الواجهة تخبرك هل عنوانك صحيح ايضا لا تهتم ب فرسا في آخر العنوان لانو سوف تصلك البطاقة عن تجربة أنا وصلتني ولم أتلقى أي مشكل كما شاهدتم نفس العنوان على البطاقة
الضغط مباشرة على confirmer l'adresse
بعدها سوف تظهر لك هذه الواجهة
هنا قم بإختيار بلدك متالا انا الجزائر
سوف تظهر لك هذه الواجهة
كما قلنا يجب ان تتوفر على جواز السفر لأنو بطاقة التعريف غير مقبولة تقوم بإختيار جواز السفر
سوف تظهر لك هذه الواجهة
إضغط على activer l'appareil photo
سوف تظهر لك هذه الواجهة
إضغط مباشرة على autoriser
سوف تظهر لك هذه الواجهة
قم بتصوير صفحة المعلومات الشخصية لجواز السفر
و قم بارسالها
بعدها سوف تنبتق لك واجهة اخرى تخبرك بتصوير نفسك صورة سيلفي واضحة و تقوم بإرسالها
إنتظر حوالي ساعة سوف يقومون بالموفقة على حسابك و مبروك عليك
أدخل لتطبيق و قم بطلب البطاقة من ايقونة البطاقة مثل الصورة الثالثة
البطاقة سوف تصلك إلى باب المنزل في حوالي 20 يوم
مبروك عليك الان عنك حساب بنكي دولي أوربي و حساب بنكي بريطاني محلي
لأي إستفسار اترك تعليق و سأكون سعيد بالرد عليكم