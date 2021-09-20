البروتوكول الصحي الوقائي للموسم الدراسي: 2021-2022

في إطار تحضيرات وزارة التربية الوطنية وبالتنسيق مع وزارة الصحة كذلك يتم هذه السنة تطبيق بروتوكول صحي لحماية الأسرة التربوية بداية من التلاميذ وانتهاءاً بالطاقم التربوي والإداري من مرض كورونا المستجد وتقليل الإصابة به إلى أقصى حد، مع التحسيس بضرورة أخذ اللقاح لجميع العاملين في القطاعيتضمن البروتوكول الصحي الاحتياطات الضرورية بداية من باب المدرسة وفي جميع مصالحها دون اغفال أي مكان من الأماكنوللإطلاع على البروتوكول الصحي المطبق كاملاً تجدونه في: