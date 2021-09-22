بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

حين تغلبك عفويتك ،ويكون الصدق شعارك، والنية الطيبة منهجك، فلا ترهق روحك لإثبات ذلك، فحتما سيفهمك من يشبهك، ولو أصبت تسعا وتسعين وأخطأت واحدة لترك الناس ماأصبت وأسروها وأعلنوا ماأخطأت، فانفض عنك غبار الناس وعش سعيدا ،ولاتخبر أحدا عن يدك التي تؤلمك فقد يأتي زمان ويلويها ،ولا تخبر أحدا سر دمعتك فيعرف كيف يبكيك ،ولاتكشف نقاط ضعفك أمام أحدا ،عش ضعفك أمام الله فقط ثم أخرج. لهم بكامل قوتك لأنهم سيقولون عنك ماليس فيك وسيقال لك مالا تحب وسيقال أنك فعلت مالم تفعل ولن تجد من يدفع عنك الأذى فلا تبتئس ،خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ،فأنت لاتستطيع أن تمنع الناس من الكلام لكنك تستطيع بكل تأكيد أن تمنع نفسك من التأثر بما يقولون لان مفتاح عقلك بيدك لا بأيديهم والظالم بما ظلم والشامت بما شمت والمسيئ بما أساء ،لا تحزن وربك أعدل العادلين ،إياك والحزن وقد جاء القرآن كثيرا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبتعاد عن الحزن وأسبابه ،لأنه حتى لو لم يؤثر في سلامة القول والفعل، فهو يعذب النفس ويجهدها، وربما يقعدها عن مواضع الكمال ،قال تعالى"ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر"

وقال:"ولا يحزنك قولهم"

وقال:"ولاتحزن عليهم"

وقال:"ومن كفر فلا يحزنك كفره"

وقال لمريم :"ألا تحزني"

لان عرض الحزن مؤلم للنفس فإذا سيطر عليها أثرت في العقل، ولهذا كان كل مايجلب الحزن على الناس منهيا عنه.

"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"