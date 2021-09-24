فقرة لا تنتهي "تحدث و لا حرج .. "

Tama Aliche

Tama Aliche

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إنضم
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حشرت نفسي في قلم و كتاب
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أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
_فقرة_ " تحدث و لا حرج .. "
_١_
😁
هذا الوجود عميق جدا و من هنا فتحت أبواب الشكوك ، ، لا مفر من الحياة و لا فرار من الموت الذي هو بداية أخرى لا نعلم عنها شيئا . . لكن على الرغم من جهلنا الذي فيه حكمة ، تجد الجميع يضرب هنا وهناك ، فلكل خرافة كبرت مع خطواته الصغيرة و لكل معرفة ليس كأي معرفة علمية ، هناك ما يكسبه المرء من المجتمع و بعض الشبهات لا أكثر ..
كل شيء في هذه الحياة يستحق البحث و إن كنت تراه صغيرا ، فخلف ذلك الشيء الصغير ما يخفيه أعظم من أفكارك الضيقة ..

"تحدث ولا حرج . . " ،، فقرتك الأولى تبدأ من كونك خلقت بعمر أول يوم من حياتك ، لا طاقة ولا قوة لك ، تنظر هنا وهناك ، تضحك أحيانا بخفة و لطافة ، كل شيء يعبر عن عجزك وعدم قدرتك على فعل شيء ، أنت أصغر من أن تعيش بإرادتك الآن .. لحظات تعيشها ، قد يظلمك ذلك العمر من حياتك ، لأنه أول ما تبدأ به ينطلق من هناك كلمحة كاذبة عن الحياة .. "يحاولون إخفاء الواقع في كل لحظة " .. أنت طفل يملك التعبير عن طريق بكاءه ، ملامحه بين الحزن و الفرح لا أكثر من ذلك ..
( طريق يحملك ثقل محفظة تأخذ منك أثمن أيامك ، و كأن أحلامك كانت مضيعة لقتل الفراغ و طمس الحقيقة فقط .. ) ،، يا صاحبي شوف ليا كي أنا خرجت كلاس عندي صوالح أكبر من عمري ، هذا هو التطور و الحضارة ، ايه وليت تشوف هنا و لهيه بقيت لعبة بين يدين اللي رباوك " عائلة جعلت منك مقاوما للمفاجآت و كتوما لدرجة امتلائك بالأسرار " ..
لكل شيء ثمن ، ولكل خطأ عنوان معاناة لا يصح اللوم فيه ، تشكلت الحروف وانتهى ذلك الزمن الذي عشت فيه عاجزا يحيطه الأمان و الأحلام الجميلة ، أنت منحرف ، ضائع ، انطفئ بريق العمر ذاك ، تحتاج لأن تصرخ لكن مجرد الصراخ ألم أكبر من الصمت " خلاص نجبد روحي من كامل الناس ، شفت روحي معاهم غير مصلحتهم و كي تعاتب يقولوا عليك أناني .. "
وينهم "يامّا" .. !!! أول من فقدنا قربه كان حضن الأم ، كل الأحاسيس أصبح لا يغطيها حضنك اليوم ، خفة من الألم تصنع منها قصة مجنون و غبي يحب الشوارع ، تصنع منها مقارنة بين ما تراه مجرد رؤية جاهزة خلفها الكثير من الدعم و الحب ، خلفها من أحب و أعطى الاهتمام و أنصت للألم فتراه اليوم هكذا ، و هنا يجب أن تتحدث عن الفرق !!
"قد نجلب الألم لمن نحن سبب ضياعه و هذا الدمار كتلة من أخطائنا تمر أمام أعيننا و لا نعرف كيفية الاعتراف بها ، نخجل ربما أو أننا نحاول إصلاح الآخرين بطريقة قاسية فنزرع بذلك الألم فيهم ، فيضيع الكثير و ينجوا واحد و نقف حينها للتعبير عن عجزنا بأن نعطي مثالا عن مقاومة إنسان رغم الظروف .. وهنا خطأ آخر و قسوة أشد .. "

_١_
"#Tama"

( مجرد لمحة لفكرة أريد التحدث من غير نهاية ، لا حرج إن كان ما نفعله هو من واقعنا .. تراه العين و يفعله الجميع ، بما أننا لا نحب الصواب و دائما ما نتتبع عادات المجتمع و نحسب حساب الناس لأجل ما نريد فعله بالرغم من أنه لا يضر أحدا و لا يعارض الدين ولا يمس حدود الله .. إنني لا أرى شكل الإنسان الذي خلقه الله ، بطريقة أجمل "أين المسلم من كل هذا يستمر في المزاح و الحساب و الرضى يحرمه من نفسه فيجتهد لأجل الناس ولا أحد منهم يرضى إلا القليل .. تجد من يهاجمك و فقط ، أنت إنسان افعل و ستخطئ حتما لأجل ذلك تكون .. )
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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الجزائر الحبيبة
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صراحة هته الطقوس سببها الطبقة المثقفة بين قوسين
فالجميع اصبح يعيش حسب ما قالوا أو سيقولوا فيقرر العمل أو اللا عمل
يعني نقرر حسب افكار المجتمع السائدة أو الغالية حتى و إن كانت اجتهادات أو رغبات أو حتى نزوات

فربما يوما ما نبيح الخمر و السرقة أو الزنى كما ابحنا العري و البذخ و الكذب و الخداع و الربا و الرشوة
طبعا نزولا عند رغبة اغلب الناس
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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فار إلى الله
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ذكر
كلمات مبدعة و في القمة لا أستطيع كيف أعبر جزاك الله خيرا على المعلومات القيمة جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
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