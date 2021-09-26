10 أطباق تقليدية لن تندم على تناولها

شخشوخة بسكرة​



ويتكون هذا الطبق من العجين المورق أو المعروف في العامية الجزائرية بـ”المسمن”. بالإضافة إلى صلصة حمراء متبلة باللحم أو الدجاج. وبعض الخضر مثل الكوسى أو الجزر.

أما شمال شرق الجزائر، فيحضر هذا الطبق بصلصة حمراء حارة جدا، حمص ولحم الغنم تحت اسم “النعمة” أو “طاجين التريدة”. أما في الغرب فتسمى “رقاق” وتحضر بصلصة بيضاء مع الدجاج والقرفة واللفت والجزر.

الجنوب الشرقي الجزائري مليء بتقاليد الطهي، وما يميزه هو لكن شخشوخة بسكرة الشهيرة، طبق كامل وسخي.ويتكون هذا الطبق من العجين المورق أو المعروف في العامية الجزائرية بـ”المسمن”. بالإضافة إلى صلصة حمراء متبلة باللحم أو الدجاج. وبعض الخضر مثل الكوسى أو الجزر.أما شمال شرق الجزائر، فيحضر هذا الطبق بصلصة حمراء حارة جدا، حمص ولحم الغنم تحت اسم “النعمة” أو “طاجين التريدة”. أما في الغرب فتسمى “رقاق” وتحضر بصلصة بيضاء مع الدجاج والقرفة واللفت والجزر.

الكسكس الأحمر من مطبخ “مليانة”​



أما الكسكس الأحمر فتشتهر به منطقة “مليانة”، حيث يعود اسم الكسكس الأحمر إلى الرمان المطبوخ مع السميد الرطب. وكذا ماء الورد الذي يعطر الكسكس. حيث يتم تناول هذا الكسكس ساخنًا في المناسبات الخاصة جدًا. كما يمكن أيضا طبخه بالخضر واللحم والمرق الأحمر.

يحتل الكسكس الصدارة في قائمة الأطباق التقليدية لأنه يمثل المطبخ الجزائري وشمال إفريقيا ككل.أما الكسكس الأحمر فتشتهر به منطقة “مليانة”، حيث يعود اسم الكسكس الأحمر إلى الرمان المطبوخ مع السميد الرطب. وكذا ماء الورد الذي يعطر الكسكس. حيث يتم تناول هذا الكسكس ساخنًا في المناسبات الخاصة جدًا. كما يمكن أيضا طبخه بالخضر واللحم والمرق الأحمر.

المسفوف القبائلي​



كما يمكن إضافة البازلاء والفاصوليا الطازجة وزيت الزيتون لهذا الطبق بدلا من العنب المجفف لمن لا يرغب في تناوله.

نوع آخر من الكسكس هو المسفوف، الذي يحظى بشعبية في جميع أنحاء الجزائر. مسفوف هو كسكس يؤكل بدون صلصة، حيث يضاف إليه العنب المجفف أو “الزبيب” مع كوب جيد من لبن. خصوصيته أنه يؤكل باردا، على عكس الكسكس التقليدي مع الصلصة الحمراء والبيضاء.كما يمكن إضافة البازلاء والفاصوليا الطازجة وزيت الزيتون لهذا الطبق بدلا من العنب المجفف لمن لا يرغب في تناوله.

الرشتة العاصمية​



وتقدم الرشتة مع صلصة بيضاء متبلة بالقرفة والبصل ولحم الدجاج. يضاف إليه الحمص والكوسا واللفت. وتأتي كلمة “رشتة” من الكلمة الفارسية “ريستا” والتي تعني “الخيط”.

إذا كنت تمر عبر العاصمة، فتوقف عند أي مطعم تقليدي لاكتشاف الرشتة. وهو عبارة عن عجين لين يشبه السباغيتي.وتقدم الرشتة مع صلصة بيضاء متبلة بالقرفة والبصل ولحم الدجاج. يضاف إليه الحمص والكوسا واللفت. وتأتي كلمة “رشتة” من الكلمة الفارسية “ريستا” والتي تعني “الخيط”.

المشيمشة المعمرة التلمسانية​



“المشيمشة المعمرة”، هو طبق مكون من لحم الغنم مع المشمش، متبل بالزعفران وزهر البرتقال. مشهور جدا بتلمسان ويعتبر طبقا تقليديا فاخرا.

من المستحيل أن تفوتك الوصفات الحلوة والمالحة للجزائر. لتذوقها، نقترح عليكم جولة في تلمسان.“المشيمشة المعمرة”، هو طبق مكون من لحم الغنم مع المشمش، متبل بالزعفران وزهر البرتقال. مشهور جدا بتلمسان ويعتبر طبقا تقليديا فاخرا.

لحم لحلو​



ويتكون لحم حلو من لحم الغنم مع فواكه مجففة صلصته كريمية حلوة معسلة. في معظم الأوقات ستجده مكونا من العنب المجفف والمشمش. كما يمكنك إضافة فواكه مجففة أخرى مع اللوز.

لحم لحلو طبق يوحد كل الجزائر. هذا الطبق يجمع بين الحلو والمالح. ويتم تناوله خلال الاحتفالات مثل الأعراس أو خلال شهر رمضان كطبق ثانٍ أو في نهاية الوجبة.ويتكون لحم حلو من لحم الغنم مع فواكه مجففة صلصته كريمية حلوة معسلة. في معظم الأوقات ستجده مكونا من العنب المجفف والمشمش. كما يمكنك إضافة فواكه مجففة أخرى مع اللوز.

الكسرة المردومة أو “تاغويلا تاناديراس” الصحراوية​



قبل أن تُخبز، تُعجن عجينة الخبز لفترة طويلة، حيث تمنح الرمال والرماد الساخن هذا الخبز طعمًا مدخنًا لا يصدق.

ويُطهى الخبز بعد ذلك في صلصة حمراء مصنوعة من الطماطم والخضروات ويرافقها لحم الغنم.

تاغويلا تاناديراس هو طبق نموذجي من الصحراء يمكنك تجربته إذا كنت تقوم برحلة إلى جنوب الجزائر. يتكون هذا الطبق من خبز مصنوع يدويًا مخبوز تحت الرمال يسمى تاغويلا.قبل أن تُخبز، تُعجن عجينة الخبز لفترة طويلة، حيث تمنح الرمال والرماد الساخن هذا الخبز طعمًا مدخنًا لا يصدق.ويُطهى الخبز بعد ذلك في صلصة حمراء مصنوعة من الطماطم والخضروات ويرافقها لحم الغنم.

المثوم أو الكفتة​



من منا لايحب المثوم أو كرات اللحم؟ سمي هذا الطبق بـ “المثوم”، لأنه يتميز بنكهة الثوم القوية. وهي مصنوعة من كرات اللحم البقري المتبلة بشدة بالثوم والكمون وقطع لحم الغنم. بالإضافة إلى القرفة والبصل المبشور والحمص، واللوز. يُقدم المتويم مع رشة من الليمون والبقدونس.

كبدة مشرملة​



طبق جزائري فاخر يتكون من لحم الخروف، والصلصة الحمراء، والثوم والبقدونس والكزبرة والكمون. الصلصة مشربة بطعم الكبد مما يعطيها ذوقا مميزًا. وبالمثل، فإن طريقة طبخ هذا الطبق المعروف في جميع أنحاء البلاد تختلف. إذ يمكنك طهي الكبدة مع المزيد من البهارات مثل الكروية أو الزعفران أو الفلفل الحلو.

شواء بـ “الكراث” تقليد الأغواط​