ماذا تريد قوى الشر من الجزائر ؟؟؟؟

منذ ثلاث اشهر او اكثر بقليل فتحت الامارات العربية المتحدة قنصليه لها بمدينة العيون

الخبر مر على الصحافة الجزائرية دون اهتمام

لكن في الخلفية كانت هناك طبخة يتم اعدادها بين المغرب و الامارات

تتمثل في

1- توفر الامارات دعم سياسي و اعلامي قوي للمغرب

في قضية الصحراء بهدف الضغط على الجزائر

2- قبل مغادرة ترامب للبيت الابيض اصدر بيانا قال فيه ان الصحراء مغربية

وقال ايضا ان علاقة امريكا بالمغرب قوية

وتم كل ذلك على يد العتيبة سفير الامارات بامريكا

3 - امرت قيادة الامارات بالتعاون مع مصر العميل حفتر

بنقل مرتزقته للجنوب و سمح ذلك بمراقبة تحركات الجيش الجزائري

باستعمال وسائل تجسس اسرائيلية جد حديثة

4 -قبل هذا كله حط امير السعودية محمد بن سلمان في موريطانيا

و اعل عن تعاون استراتيجي بين البلدين

للوقوف امام تمدد الديبلوماسية الجزائرية جنوبا

4 - نجاح الثورة المضادة في تونس بقيادة قيس سعيد

و التقارب المعلن بين القيادة التونسية ومحور الامارات

5 - فرنسا كانت حاضرة لكن بمكر و دهاء في كل مايجري

6 - اسرائيل ايضا كانت المستفيد الاول من كل ذلك

اذ عادت العلاقات بين المغرب و اسرائيل و في الطريق موريطانيا

كل هذه الاحداث شكلت نوع من الضغط على الجزائر و توجهاتها السيباسية

عربيا و افريقيا و خطاب السيد الرئيس كان جد واضح في ذلك

لكن لماذا كل هذا ضد الجزائر ؟؟؟؟؟

نعود للوراء قليلا و لعهد الرئيس هواري بومدين رحمه الله

حين تم تأسيس محور جبهة الصمود و التصدي والتي ضمت الجزائر

و سوريا و ليبيا و اليمن

هذه الدول يتم محاصرتها منذ عقدين من الزمن على يد الاخطبوط

الراسمالي الامريكي و العربي و الصهيوني

فهل اضحت الجزائر مستهدفة ؟؟؟؟؟

طيب الله اوقاتكم