سلام الله عليكم

اخوتي اخواتي

وا ش حوالكم واش خباركم صحتكم بخير

عايلاتكم ان شاء الله قاع تكونو بخير ولي راه في ضيق ربي يفرج عليه

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ليوم كان اول نهار في لجامعة العطرة نتاعنا

مكانش نهار مليح نتع الصح

كشغل والفة انا في الدار منخرجش تسما منعرفش لبلايص

ومنا -- بصح ذاك الاحساس نتع انك دور وحدك من لفوق مكان حتى واحد معاك تروح وتولي تروح وتولي باه توصل للطريق

بزاف يخيق

وزاد تختم النهار بواحد العبد ---- منعرف من ين جاي ....

منعرف راهي قاعدة في قلبي حرقة كيما سبيتوش مع اني موالفة نتجاهلهم عادي والخ بصح منعرف ليوم واش صرالي ....

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علابالي راح نولي نوالف والخ ---- وكاين اول مرة للكل شيء

حبيت نشاركم هذا الجزء من يومي بسك علابالي كون مهدرتش كنت راح نطرطق

في امان الله