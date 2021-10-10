مخنوقة

Jorh

Jorh

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
1,015
النقاط
71
محل الإقامة
في قلب اقزامي
الجنس
أنثى
سلام الله عليكم
اخوتي اخواتي
وا ش حوالكم واش خباركم صحتكم بخير
عايلاتكم ان شاء الله قاع تكونو بخير ولي راه في ضيق ربي يفرج عليه
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ليوم كان اول نهار في لجامعة العطرة نتاعنا
مكانش نهار مليح نتع الصح
كشغل والفة انا في الدار منخرجش تسما منعرفش لبلايص
ومنا -- بصح ذاك الاحساس نتع انك دور وحدك من لفوق مكان حتى واحد معاك تروح وتولي تروح وتولي باه توصل للطريق
بزاف يخيق
وزاد تختم النهار بواحد العبد ---- منعرف من ين جاي ....
منعرف راهي قاعدة في قلبي حرقة كيما سبيتوش مع اني موالفة نتجاهلهم عادي والخ بصح منعرف ليوم واش صرالي ....
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علابالي راح نولي نوالف والخ ---- وكاين اول مرة للكل شيء
حبيت نشاركم هذا الجزء من يومي بسك علابالي كون مهدرتش كنت راح نطرطق
في امان الله
 
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