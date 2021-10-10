Jorh
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 1,015
- النقاط
- 71
- محل الإقامة
- في قلب اقزامي
- الجنس
- أنثى
سلام الله عليكم
اخوتي اخواتي
وا ش حوالكم واش خباركم صحتكم بخير
عايلاتكم ان شاء الله قاع تكونو بخير ولي راه في ضيق ربي يفرج عليه
----
ليوم كان اول نهار في لجامعة العطرة نتاعنا
مكانش نهار مليح نتع الصح
كشغل والفة انا في الدار منخرجش تسما منعرفش لبلايص
ومنا -- بصح ذاك الاحساس نتع انك دور وحدك من لفوق مكان حتى واحد معاك تروح وتولي تروح وتولي باه توصل للطريق
بزاف يخيق
وزاد تختم النهار بواحد العبد ---- منعرف من ين جاي ....
منعرف راهي قاعدة في قلبي حرقة كيما سبيتوش مع اني موالفة نتجاهلهم عادي والخ بصح منعرف ليوم واش صرالي ....
--------
علابالي راح نولي نوالف والخ ---- وكاين اول مرة للكل شيء
حبيت نشاركم هذا الجزء من يومي بسك علابالي كون مهدرتش كنت راح نطرطق
في امان الله
اخوتي اخواتي
وا ش حوالكم واش خباركم صحتكم بخير
عايلاتكم ان شاء الله قاع تكونو بخير ولي راه في ضيق ربي يفرج عليه
----
ليوم كان اول نهار في لجامعة العطرة نتاعنا
مكانش نهار مليح نتع الصح
كشغل والفة انا في الدار منخرجش تسما منعرفش لبلايص
ومنا -- بصح ذاك الاحساس نتع انك دور وحدك من لفوق مكان حتى واحد معاك تروح وتولي تروح وتولي باه توصل للطريق
بزاف يخيق
وزاد تختم النهار بواحد العبد ---- منعرف من ين جاي ....
منعرف راهي قاعدة في قلبي حرقة كيما سبيتوش مع اني موالفة نتجاهلهم عادي والخ بصح منعرف ليوم واش صرالي ....
--------
علابالي راح نولي نوالف والخ ---- وكاين اول مرة للكل شيء
حبيت نشاركم هذا الجزء من يومي بسك علابالي كون مهدرتش كنت راح نطرطق
في امان الله