جبرية 😑🤔and النساء يتبدلو كي .😶.... and بناتكم امانة 😥

منى كريم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 775
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- 51
- محل الإقامة
- منقولش 😏😏
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سلامو عليكو
هلاااو he are you
واش حوالكم واش خباركم صحتكم عايلاتكم جيرانكم ...الخ
اعتذر عن غيابي الطويل والله الوقت مكاش كيفاه واختي زاد تقول هي لي راح تعقب الباك مش انا ربي يخليهالي
المهم ندخلو في صلب الموضوع
امامكم جبرية اي انا متخلفة اي انا عايشة في عصر الجاهلية
علاه لاني لا اعرف احدى المغنيات
امس لالا مور امس اي الثلاثاء مقريناش انجليزية وحدة ناضت تسقسي في البنات على وحدة لحقت ليا قتلها منعرفهاش
قاتلي جبرية !!!! انت حرة تسمعي وانا مش حرة كي منسمعش ؟؟؟؟؟؟؟(ومش نقول علاه تسمعو لغناء كل واحد حر في حياتو )
اه وضعيفة شخصية علاه لاني لا اضع الميك اب
.....
و يحقلي اني نروح ندفن روحي لاني لا املك شريحة اي رقم خاص بي اي ابيس
ولا املك فيس بوك ولا انستغرام والخ الخ.....
لا اعرف التطور لا زلت اعيش في العصر الحجري
كلها كلمات قالتهالي ذيك الطفلة كون انتقدتني في حوايج سلبية فيا نقولو اسيدي نصحتني
باه نغير منهم ؟؟؟ لكنها انتقدتني في حوايج كيفاه يقولوها من المسلمات لي مش حيتبدلوا في حياتي
الميك اب ياك رايحة نقرا مش رايحة لعرس
الفيس ولابيس كل حاجة تجي في وقتها
اما اهلي خط احمر .... اعصابي للان حايرة في روحي كيفاه حكمتهم
قبل ان تنتقدي او تنتقد غيرك يا صاح انظر لنفسك قيم نفسك اوزنها شوف سلبياتك ايجابياتك
مش حاجة سلبية فيك انت محاولتش تغيرها رايح تخرجها في عبد واحد اوخر معندوش ما نبا ذيك السلبية
.....
وتاني الصديقة نتع الصح تنصحك. للخير مش توريلك دواعي الشر وتقولك متخلفة (الميك اب)
حبيبتي اذا كان تخلفي هو اني منديرش الميكب ومنعرفش اسماء المغنيين ومعنديش فيس
اعتز وافتخر بهذا التخلف واخبطي راسك كاين الف نحيط
...
ثاني موضوع (حبيت نجمع المواضيع الكل مع بعض)
واش رايكم ايتها النساء كي يقولك مخلوقك زوجك راجلك مع العلم انت فقط حبيتي تنصحيه في موضوع ما ..... النساء راهم يتبدلو كي لقماج (جمع قمجة )
1تهزي قشك ولبيت بيك
2 توريلو عزي بن عزي والزنباع وين يتباع وتحطيلو سعدو بين يديه (امثال يتقالو عندنا )....اي توريلو شكون لي تتبدل كي لقمجة
3 تدعيلوا بالهداية وتضربيها بتشنيفة
4تقوليو مام الرجال يتبدلو كي لقماج
5 واخيرا تديريلو محضر نتع نقد وهو يعيط وانت تعيطي وهيا رايحة حتاه يطلوا عليكم الجيران
انا كون يقولي هكا نعرف بلي معندي حتى قيمة وراه داير مراة اخرى في بالو صح ولا لالا مهما كان وتوصل لوين ميقولش النسا يتبدلو كي لقماج راه يقول كيشغل انت رخيصة !!!!
ارائكم تهمني
واخيرا وليس اخرا
الى كل الاباء باختصار لكل الرجال
لي راح يوليو اباء في يوم ما
ابنتك ... ابنتك ... ابنتك ....
اتوسل اليكم ... متفرطش فيها ... والله تحكيلي صحبتي الدمعة طحتلي ابيها معلابالوش فيها خاوتها لولاد واحد يقول بطلي واحد يقول كملي
بالسيف وباه هديتها
راح تضيع
ولكل من خلا بنتو تضيع ربي وكيلك حسبي الله ونعم الوكيل
صحيح ابي في فترة ما توترة العلاقة لكن مخلاش خاوتي لولاد يتصرفو فيا وصح الان راه قالبني روبونزل زماني
بالمختصر قط وفأر انا وابي لكن انو تلحق حاب تزوج بنتك باه تتزوج انت وكي ما تحبش تروح تتزوج وتخليها تحت سيطرة اخوتها واحد يقول هك واحد يقولك هك
ساااامحوووني عقلي لا يستوعب
نحن في نعمة لا. يقدرها سوى فاقدها
هلاااو he are you
واش حوالكم واش خباركم صحتكم عايلاتكم جيرانكم ...الخ
اعتذر عن غيابي الطويل والله الوقت مكاش كيفاه واختي زاد تقول هي لي راح تعقب الباك مش انا ربي يخليهالي
المهم ندخلو في صلب الموضوع
امامكم جبرية اي انا متخلفة اي انا عايشة في عصر الجاهلية
علاه لاني لا اعرف احدى المغنيات
امس لالا مور امس اي الثلاثاء مقريناش انجليزية وحدة ناضت تسقسي في البنات على وحدة لحقت ليا قتلها منعرفهاش
قاتلي جبرية !!!! انت حرة تسمعي وانا مش حرة كي منسمعش ؟؟؟؟؟؟؟(ومش نقول علاه تسمعو لغناء كل واحد حر في حياتو )
اه وضعيفة شخصية علاه لاني لا اضع الميك اب
.....
و يحقلي اني نروح ندفن روحي لاني لا املك شريحة اي رقم خاص بي اي ابيس
ولا املك فيس بوك ولا انستغرام والخ الخ.....
لا اعرف التطور لا زلت اعيش في العصر الحجري
كلها كلمات قالتهالي ذيك الطفلة كون انتقدتني في حوايج سلبية فيا نقولو اسيدي نصحتني
باه نغير منهم ؟؟؟ لكنها انتقدتني في حوايج كيفاه يقولوها من المسلمات لي مش حيتبدلوا في حياتي
الميك اب ياك رايحة نقرا مش رايحة لعرس
الفيس ولابيس كل حاجة تجي في وقتها
اما اهلي خط احمر .... اعصابي للان حايرة في روحي كيفاه حكمتهم
قبل ان تنتقدي او تنتقد غيرك يا صاح انظر لنفسك قيم نفسك اوزنها شوف سلبياتك ايجابياتك
مش حاجة سلبية فيك انت محاولتش تغيرها رايح تخرجها في عبد واحد اوخر معندوش ما نبا ذيك السلبية
.....
وتاني الصديقة نتع الصح تنصحك. للخير مش توريلك دواعي الشر وتقولك متخلفة (الميك اب)
حبيبتي اذا كان تخلفي هو اني منديرش الميكب ومنعرفش اسماء المغنيين ومعنديش فيس
اعتز وافتخر بهذا التخلف واخبطي راسك كاين الف نحيط
...
ثاني موضوع (حبيت نجمع المواضيع الكل مع بعض)
واش رايكم ايتها النساء كي يقولك مخلوقك زوجك راجلك مع العلم انت فقط حبيتي تنصحيه في موضوع ما ..... النساء راهم يتبدلو كي لقماج (جمع قمجة )
1تهزي قشك ولبيت بيك
2 توريلو عزي بن عزي والزنباع وين يتباع وتحطيلو سعدو بين يديه (امثال يتقالو عندنا )....اي توريلو شكون لي تتبدل كي لقمجة
3 تدعيلوا بالهداية وتضربيها بتشنيفة
4تقوليو مام الرجال يتبدلو كي لقماج
5 واخيرا تديريلو محضر نتع نقد وهو يعيط وانت تعيطي وهيا رايحة حتاه يطلوا عليكم الجيران
انا كون يقولي هكا نعرف بلي معندي حتى قيمة وراه داير مراة اخرى في بالو صح ولا لالا مهما كان وتوصل لوين ميقولش النسا يتبدلو كي لقماج راه يقول كيشغل انت رخيصة !!!!
ارائكم تهمني
واخيرا وليس اخرا
الى كل الاباء باختصار لكل الرجال
لي راح يوليو اباء في يوم ما
ابنتك ... ابنتك ... ابنتك ....
اتوسل اليكم ... متفرطش فيها ... والله تحكيلي صحبتي الدمعة طحتلي ابيها معلابالوش فيها خاوتها لولاد واحد يقول بطلي واحد يقول كملي
بالسيف وباه هديتها
راح تضيع
ولكل من خلا بنتو تضيع ربي وكيلك حسبي الله ونعم الوكيل
صحيح ابي في فترة ما توترة العلاقة لكن مخلاش خاوتي لولاد يتصرفو فيا وصح الان راه قالبني روبونزل زماني
بالمختصر قط وفأر انا وابي لكن انو تلحق حاب تزوج بنتك باه تتزوج انت وكي ما تحبش تروح تتزوج وتخليها تحت سيطرة اخوتها واحد يقول هك واحد يقولك هك
ساااامحوووني عقلي لا يستوعب
نحن في نعمة لا. يقدرها سوى فاقدها