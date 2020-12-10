جبرية 😑🤔and النساء يتبدلو كي .😶.... and بناتكم امانة 😥

سلامو عليكوهلاااو he are youواش حوالكم واش خباركم صحتكم عايلاتكم جيرانكم ...الخاعتذر عن غيابي الطويلوالله الوقت مكاش كيفاه واختي زاد تقول هي لي راح تعقب الباك مش انا ربي يخليهاليالمهم ندخلو في صلب الموضوعامامكم جبرية اي انا متخلفة اي انا عايشة في عصر الجاهليةعلاه لاني لا اعرف احدى المغنياتامس لالا مور امس اي الثلاثاء مقريناش انجليزية وحدة ناضت تسقسي في البنات على وحدة لحقت ليا قتلها منعرفهاشقاتلي جبرية !!!! انت حرة تسمعي وانا مش حرة كي منسمعش ؟؟؟؟؟؟؟(ومش نقول علاه تسمعو لغناء كل واحد حر في حياتو )اه وضعيفة شخصية علاه لاني لا اضع الميك اب.....و يحقلي اني نروح ندفن روحي لاني لا املك شريحة اي رقم خاص بي اي ابيسولا املك فيس بوك ولا انستغرام والخ الخ.....لا اعرف التطور لا زلت اعيش في العصر الحجريكلها كلمات قالتهالي ذيك الطفلة كون انتقدتني في حوايج سلبية فيا نقولو اسيدي نصحتنيباه نغير منهم ؟؟؟ لكنها انتقدتني في حوايج كيفاه يقولوها من المسلمات لي مش حيتبدلوا في حياتيالميك اب ياك رايحة نقرا مش رايحة لعرسالفيس ولابيس كل حاجة تجي في وقتهااما اهلي خط احمر .... اعصابي للان حايرة في روحي كيفاه حكمتهمقبل ان تنتقدي او تنتقد غيرك يا صاح انظر لنفسك قيم نفسك اوزنها شوف سلبياتك ايجابياتكمش حاجة سلبية فيك انت محاولتش تغيرها رايح تخرجها في عبد واحد اوخر معندوش ما نبا ذيك السلبية.....وتاني الصديقة نتع الصح تنصحك. للخير مش توريلك دواعي الشر وتقولك متخلفة (الميك اب)حبيبتي اذا كان تخلفي هو اني منديرش الميكب ومنعرفش اسماء المغنيين ومعنديش فيساعتز وافتخر بهذا التخلف واخبطي راسك كاين الف نحيط...ثاني موضوع (حبيت نجمع المواضيع الكل مع بعض)واش رايكم ايتها النساء كي يقولك مخلوقك زوجك راجلك مع العلم انت فقط حبيتي تنصحيه في موضوع ما ..... النساء راهم يتبدلو كي لقماج (جمع قمجة )1تهزي قشك ولبيت بيك2 توريلو عزي بن عزي والزنباع وين يتباع وتحطيلو سعدو بين يديه (امثال يتقالو عندنا )....اي توريلو شكون لي تتبدل كي لقمجة3 تدعيلوا بالهداية وتضربيها بتشنيفة4تقوليو مام الرجال يتبدلو كي لقماج5 واخيرا تديريلو محضر نتع نقد وهو يعيط وانت تعيطي وهيا رايحة حتاه يطلوا عليكم الجيرانانا كون يقولي هكا نعرف بلي معندي حتى قيمة وراه داير مراة اخرى في بالو صح ولا لالا مهما كان وتوصل لوين ميقولش النسا يتبدلو كي لقماج راه يقول كيشغل انت رخيصة !!!!ارائكم تهمنيواخيرا وليس اخراالى كل الاباء باختصار لكل الرجاللي راح يوليو اباء في يوم ماابنتك ... ابنتك ... ابنتك ....اتوسل اليكم ... متفرطش فيها ... والله تحكيلي صحبتي الدمعة طحتلي ابيها معلابالوش فيها خاوتها لولاد واحد يقول بطلي واحد يقول كمليبالسيف وباه هديتهاراح تضيعولكل من خلا بنتو تضيع ربي وكيلك حسبي الله ونعم الوكيلصحيح ابي في فترة ما توترة العلاقة لكن مخلاش خاوتي لولاد يتصرفو فيا وصح الان راه قالبني روبونزل زمانيبالمختصر قط وفأر انا وابي لكن انو تلحق حاب تزوج بنتك باه تتزوج انت وكي ما تحبش تروح تتزوج وتخليها تحت سيطرة اخوتها واحد يقول هك واحد يقولك هكساااامحوووني عقلي لا يستوعبنحن في نعمة لا. يقدرها سوى فاقدها