اخطاء يقع فيها الباحث والطالب الجامعي في اعداد بحثه العلمي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته- النقطة الاولي التي هي أساس البحث العلمي وهو اختيار الموضوع، وغالبا ما يتم اختيار بحث مستهلك مسبقا وهذا أكبر خطأ.
الأساس في البحث العلمي هو دراسة مشكلة ما ومعرفة ماهيتها وأسبابها وآثارها، كما تعتبر البحوث الجامعية التي تُقدم من قبل الطلبة للأستاذ ضمن طرق اختبار التحصيل العلمي للطلبة. وهذه الطريقة تستعملها وتطبقها الكثير من الجامعات والأكاديميات العلمية، وذلك لأنها تدفع الطالب للبحث والتقصي في الكتب والمراجع العلمية، والاعتماد على ذاته في البحث عن المعلومة والوصول إليها.
والبحث العلمي بشكل عام لا يخلوا من الأخطاء التي قد يرتكبها الطالب في اعداد مذكرة تخرج خاصة في بداية المشوار الجامعي.
وفي هذا المقال سوف نلخص هذه الأخطاء في 7 نقاط:
الأساس في البحث العلمي هو دراسة مشكلة ما ومعرفة ماهيتها وأسبابها وآثارها، كما تعتبر البحوث الجامعية التي تُقدم من قبل الطلبة للأستاذ ضمن طرق اختبار التحصيل العلمي للطلبة. وهذه الطريقة تستعملها وتطبقها الكثير من الجامعات والأكاديميات العلمية، وذلك لأنها تدفع الطالب للبحث والتقصي في الكتب والمراجع العلمية، والاعتماد على ذاته في البحث عن المعلومة والوصول إليها.
والبحث العلمي بشكل عام لا يخلوا من الأخطاء التي قد يرتكبها الطالب في اعداد مذكرة تخرج خاصة في بداية المشوار الجامعي.
وفي هذا المقال سوف نلخص هذه الأخطاء في 7 نقاط:
- عدم تقسيم البحث وترتيب الأفكار بشكل متسق ومترابط.
- عدم تقسيم البحث إلى أفكار رئيسية ومن ثم أفكار فرعية.
- النسخ والنقل المباشر من المصدر والأبحاث العلمية الأخرى دون اجتهاد من الطالب او البحث والتقصي.
- اختيار الخاطئ لمشكلة البحث والتي قد تكون غير موجودة في الواقع
- المناقشة العامة للمشكلة من تعاريف وذكر لخطورتها واسبابها بدون التطرق إلى الحلول.
- ومن أكثر الأخطاء شيوعا هي عدم الإشارة إلى المصادر والمراجع التي تم الاستناد عليها في البحث.
وحتي لا نقع في الخطأ الاخير نحن ايضا نقترح لكم حل لمساعدة كل طالب وباحث في اعداد بحثه وهيا عبارة منصة تساعد الطالب في مشواره والتي استخدمها انا شخصيا:
1) ساهلة ماهلة - المصدر الاول لمذكرات التخرج في الجزائر
وفي الأخير ارجوا ان تكون الفكرة قد اتضحت قليلا حول البحث العلمي والذي هو بحر لا تكدره الدلاء، وكلمنا غصنا فيه يتسع اكثر.