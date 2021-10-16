عرض بيع بيع 500€ PAYSERA او PAYPAL مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
218.00 د.ج / أورو ، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
9,777
النقاط
351
السلام عليكم

متوفر 500€ Paysera للبيع مقابل CCP

السعر: 1 اورو =220 دج للمبالغ اقل من 100 اورو
السعر: 1 اورو =218 دج للمبالغ فوق 100 اورو

الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا


الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
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اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 
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