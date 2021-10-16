السلام عليكم



متوفر 500€ Paysera للبيع مقابل CCP



السعر: 1 اورو =220 دج للمبالغ اقل من 100 اورو

السعر: 1 اورو =218 دج للمبالغ فوق 100 اورو



الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا





الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا



العمولة لا توجد

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