مالذي ازعج فرنسا و الامارات ؟؟

كانت اللعبة قائمة هناك بين اطراف شيطانية تهدم ليبيا و تنهب ثرواتها اجتمعت كلها خلف رجل السي اي اي خليفة حفتر ولكل طرف كانت اهدافه المعلنة و الخفية

وتناست تلك الاطراف دور الجزائر بل تم تغييب الدور الجزائري

لكن الدور الجزائري عاد للساحة وعلى لسان رئيس الجمهورية اذ صرح ايام حصار طرابلس من قبل حفتر بان .... طرابلس خط احمر .....

لكن تلك الاطراف لم تهضم ذلك الموقف

فعاد الرئيس مرة اخرى في اقوي تصريح سياسي للديبلوماسية الجزائرية

حين اقسم ان لا حل في ليبيا سوى الذي يمر عبر الجزائر

كان هذا واضحا حتى تصل الرسالة لكل من ابو ظبي و باريس

الامارات للرد على الجزائر اتجهت غربا نحو المغرب الذي تخلص من حزب العدالة و التنمية المحسوب عند اهل الخليح عن الاخوان

فرنسا لم تصبر طويلا اذ نطق ماكرون وذهب بعيدا في التاريخ قبل ان يدرك اننا امه منذ زمن مؤسس علم الاجتماع الحديث العلامة ابن خلدون

طيب الله ثراه ....

المؤلم في كل هذا ان تصريحات ماكرون استقبلت بالترحاب عربيا

فهل كتب ان تقف الجزائر وحيدة امام كل قوى الشر ؟؟؟

.... طيب الله اوقاتكم ......