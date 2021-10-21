يجي الليل ويجو معاه احاسيس

رغم هذا ورغم ما يقولون من مجاملة وإن بدت صادقة إلا أنهم لم يحملوها بتلك الجدية الصارمة لم أسعى الى ذلك الحب أو الإهتمام المبالغ فيه كانت مجرد قطرة من الإهتمام والتقدير تفي بالغرض كل هذا هو في الحقيقة من أجل الحصول على لحظة سامية من المشاعر عندما أكون محور إهتمام شخص في هذا العالم الواسع اللامتناهي تلك اللحظة التي أتمناها لم تحدث لي منذ إستيقاضي في هذا العالم القذر دائما ما كنت الخيار الرابع أو الخامس أو حتى العاشر وفي أحيان كثيرة لم أكن حتى خيارا متاح للنظر فيه مجرد قطعة بشرية ولدت صدفة في مكان ما كانت نتيجة جماع ممل بين ذكر وأنثى أنجبت مشقة من السنون الطويلة ومزيدا من لحظات الإنكسار والألم والقهر والكراهية الذاتية والتشرد الوجداني والكآبة الصامتة روح محطمة زهرة لم تنبت أبدا في مكانها الصحيح لم تستنشق هواء الربيع المنعش لم تنل إعجاب أي مخلوق في هذا الكون سواء أكانت الزهرة عبارة عن نبتة صغيرة أم زهرة ناصعة الألوان تعيش في الهامش مجرد نكرة مثلها مثل الكثير من الأزهار البائسة التي كانت تشع حياتا ونورا وبهجة في داخلها لكن العالم الموحش والشتاء الطويل تركها تذبل بصمت وبمرارة لم تنل أي لحظة من السعادة المتاحة لغيرها​