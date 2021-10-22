غزارة تهديفية بالدوري العماني.. والنهضة في الصدارة

انتهت الجولة الثانية من الدوري العماني الممتاز "دوري عمانتل"، بغزارة تهديفية، حيث تم تسجيل 21 هدفا في هذه الجولة وهي نسبة جيدة في بداية الموسم الرياضي الجديد.



Sorry, the video player failed to load.(Error Code: 101102)



21 هدفا



تم تسجيل 21 هدفا في الجولة الثانية، والنتيجة الأكبر سجلها نادي النهضة المتصدر بفوزه الكبير على صحم (4-0)، في المباراة التي أقيمت بملعب النهضة.



ولكن عدد الأهداف الأكثر سُجلت في مباراة النصر ونادي عمان اليوم والتي انتهت بفوز النصر (3-2)، حيث أحرز المهاجمون 5 أهداف في لقاء مثير.



لا تعادلات



وتميزت الجولة الثانية، بتسجيل نتيجة الإنتصار في جميع المباريات، ولم تسجل الجولة أي نتيجة تعادل، حيث فاز المصنعة على صحار (3-1) والنهضة على صحم (4-0) وظفار على نزوى (1-0) والسيب على مسقط (3-0) والسويق على الإتحاد (2-0) والنصر على عمان (3-2) والرستاق على بهلاء (2-0).



صدراة ثلاثية



استمرت المنافسة بين الثلاثي النهضة وظفار والنصر على قمة الدوري العماني، حيث حققت الفرق الثلاثة الانتصار الثاني على التوالي وحققت العلامة الكاملة، لكن النهضة حافظ على صدارته بفارق الأهداف أمام فريقي ظفار والنصر.



عودة الأصفرين



شهدت الجولة الثانية عودة الأصفرين الى طريق الانتصار، وهما السيب حامل اللقب والسويق بعد تعثرهما بالتعادل في الجولة الأولى.



وفاز السيب على مسقط في ديربي العاصمة وكسب السويق نادي الاتحاد، ليعود الفريقان الى الطريق الصحيح سريعا، وهما المرشحان الأقوى لنيل اللقب هذا الموسم، قياسا بالتعاقدات القوية للفريقين.



بلا انتصارات



شهدت الجولة الثانية من الدوري، السقوط الثاني على التوالي لأندية عمان ونزوى ومسقط، حيث تعرضت الأندية الثلاثة للهزيمة الثانية على التوالي، وهي الأندية الثلاثة التي لم تحقق أي نقطة حتى الآن في الدوري.



والعمل سيكون كبيرا على مدربي هذه الأندية في الأيام المقبلة لإعادة الأندية الثلاثة إلى الطريق الصحيح سريعا، وإلا فإن الفرصة في المنافسة ستكون صعبة للغاية.



هزيمة أولى



وتعرضت أندية بهلاء وصحم وصحار للهزيمة الأولى، بعد أن فاز بهلاء في الجولة الأولى مقابل تعادل صحم وصحار، إلا أن الجولة الثانية شهدت تسجيل الهزيمة الأولى للأندية الثلاثية، بهلاء أمام الرستاق وصحم أمام النهضة، وصحار خسر أمام المصنعة.