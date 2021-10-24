الرابيع
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كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة 2021 موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الأسباني 24 أكتوبر 2021 .. القنوات الناقلة
موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد ، تقام اليوم قمة الدوري الأسباني بين اكبر فريقي كرة قدم في العالم في إطار في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني 2021-2022، وبين برشلونة وريال مدريد، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت مصر، وسوف ننقل إليك تفاصيل أو كلاسيكو بدون ميسي لأول مرة، واليك تفاصيل المباراة والقنوات الناقلة لها من خلال هذا المقال.
موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد ، تقام اليوم قمة الدوري الأسباني بين اكبر فريقي كرة قدم في العالم في إطار في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني 2021-2022، وبين برشلونة وريال مدريد، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت مصر، وسوف ننقل إليك تفاصيل أو كلاسيكو بدون ميسي لأول مرة، واليك تفاصيل المباراة والقنوات الناقلة لها من خلال هذا المقال.