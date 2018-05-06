تقديم مباراة الكلاسيكو ـ البرثا ـ ـ ريال مدريد ـ

سيدخل فالفريدي مباراة اليوم بالقوة الضاربة، وقد تلقى العديد من الانتقادات بسبب الخسارة

المدلة في العاصمة الإيطالية بثلاثية نظيفة مكنت روما من المرور للدور النصف النهائي، فضلاً

على أن طريقة لعب برشلونة الممتعة قد إختلفت وأصبحت تعتمد على الهجوم أحيانا والدفاع

في وقت أخر، حيث قال أحد المحللين في تصريح مؤثر “لم أتوقع يوما أن أرى برشلونة يجري

التبديلات في الوقت بدل الضائع من أجل إضاعة الوقت للفوز، فلطالما كنا نرى برشلونة الممتعة بالتيكي تاكا

والاستحواذ على الكرة في مختلف الوضعيات وضد جميع الفرق كيف ما كان نوعها”.