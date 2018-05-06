تقديم مباراة الكلاسيكو ـ البرثا ـ ـ ريال مدريد ـ

الامين محمد

الامين محمد

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#1
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#1
أجمل التحيات نبرقها لكم أحبابنا متابعي كلاسيكو العالم
كلاسيكو العالم أو قل كلاسيكو الأرض هي المباراة التي ينتظرها سكان المعمورة ، هي التي يشاهدها كل العالم .

قمة ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم ضمن الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة
حيث تأتي هذه المباراة في الجوالة 36 من الدوري الإسباني
قد لا تكون هذه المباراة قوية مثل غيرها من المباريات لأن برشلونة حسم الدوري الاسباني
في الجولة السابقة ولكن مهما كان يبقى للقاء الكلاسيكو أهمية كبيرة لمحبي ومتابعي
هذين الناديين الكبيرين الذين يعتبرون مباراة الكلاسيكو بطولة منفردة عن البطولات الأخرى بسبب المنافسة القوية بين الناديين
سيلعب ريال مدريد المباراة وتفكيره في نهائي أبطال أروبا أمام ليفرول الانجليزي
في 26 من هذا الشهر ولكن بالتأكيد سيلعب مباراة الكلاسيكو بكل جدية من أجل تحقيق الفوز ،


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المقابلة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، يلتقي النادي الملكي (ريال مدريد)
مع غريمه التقليدي (برشلونة) اليوم الأحد الموافق 6 مايو 2018 في كلاسيكو الأرض ضمن مباريات الدوري
الأسباني لكرة القدم لعام 2018، هذه المباراة التي يتوقع البعض بأنها لن تكون قوية مثل باقي المباريات
التي جمعت بين الفريقين، ويرجع السبب في ذلك إلى أن النادي الكتالوني قد حسم بالفعل مسابقة الدوري الأسباني
لصالحة، ولكن هذا غير صحيح بالمرة لأن مباريات الفريقين تعتبر بطولة مستقلة نظرا للتنافس الكبير بين الفريقين.


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حيث تأتي هذه المباراة ضممن مباريات الإسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الأسباني،
وبالرغم من أن التاريخ في صالح النادي الملكي إلا أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تفوقا كبيرا
للفريق الكتالوني، وتعتبر هذه المباراة هى الأخيرة بين الفريقين هذا الموسم، وقد انتهت مباراة
الذهاب بين الفريقين التي أقيمت في مدريد بفوز كبير للبرسا بنتيجة 3/0، ويدخل الريال المباراة
بمعنويات مرتفعة للغاية بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته لبايرن ميونخ
ليواجه الفريق الإنجليزي (ليفربول).


 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
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الجزائر الحبيبة
#2
سيدخل الفريقين مقابلة اليوم وهم مكتملي الصفوف بدون أي غيابات على ملعب الكامب نو
وكل جماهير برشلونة تطالب تقديم أعلى مستوى والاعتماد على الوافدين الجديدين
هذا الموسم ديمبلي وفيليب كوتينيو طيلة المقابلة كونهما أصبحا حاليا على تفاهم
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
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21,965
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الجزائر الحبيبة
#3
أما من ناحية الملكي فعند زيدان خطط كثيرة و جل لاعبيه مستعدين للمواجهة
كما أن جماهير الملكي طالبت زيدان بالفوز على الغريم التقليدي
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#4
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,093
الإعجابات
21,965
النقاط
1,051
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الجزائر الحبيبة
#4
سيدخل فالفريدي مباراة اليوم بالقوة الضاربة، وقد تلقى العديد من الانتقادات بسبب الخسارة
المدلة في العاصمة الإيطالية بثلاثية نظيفة مكنت روما من المرور للدور النصف النهائي، فضلاً
على أن طريقة لعب برشلونة الممتعة قد إختلفت وأصبحت تعتمد على الهجوم أحيانا والدفاع
في وقت أخر، حيث قال أحد المحللين في تصريح مؤثر “لم أتوقع يوما أن أرى برشلونة يجري
التبديلات في الوقت بدل الضائع من أجل إضاعة الوقت للفوز، فلطالما كنا نرى برشلونة الممتعة بالتيكي تاكا
والاستحواذ على الكرة في مختلف الوضعيات وضد جميع الفرق كيف ما كان نوعها”.
 
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