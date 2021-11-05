Life_style❣❣ من أدب الحديث

كيشكيلك إنسان على وليدو اللي ذاكرتو ضعيفة ما تقولوش انا وليدي شاطر و ميتعبنيشكتشكيلك مرا على راجلها اللي مش سامع بيها متخبريهاش براجلك اللي حاطك فوق راسوكيشكيلك انسان على ضعف الصحة نتاعو ولا على مرضو متقولوش انا صحيح ومنمرضش و ندير كذا و كذامام تحب تنصح انصح بذكاءو متخليش الطرف الثاني يحس بالنقص#لا ترقص فوق آلام الآخرينLife_style عبارة عن سلسلة في قسم واش راك تهدرسلام