Life_style❣❣ من أدب الحديث

Sanaya klara

Sanaya klara

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 أكتوبر 2021
المشاركات
57
النقاط
5
العمر
30
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
كيشكيلك إنسان على وليدو اللي ذاكرتو ضعيفة ما تقولوش انا وليدي شاطر و ميتعبنيش👌👌👌👌
كتشكيلك مرا على راجلها اللي مش سامع بيها متخبريهاش براجلك اللي حاطك فوق راسو👌👌👌👌
كيشكيلك انسان على ضعف الصحة نتاعو ولا على مرضو متقولوش انا صحيح ومنمرضش و ندير كذا و كذا 👌👌👌👌
مام تحب تنصح انصح بذكاء 🙏🙏🙏
و متخليش الطرف الثاني يحس بالنقص😔😔😔😔
#لا ترقص فوق آلام الآخرين💚💚
Life_style عبارة عن سلسلة في قسم واش راك تهدر
سلام😊😊😊😊😊😊😊
 
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