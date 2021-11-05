Life_style❣❣ من أدب الحديث

Sanaya klara
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 أكتوبر 2021
- المشاركات
- 57
- النقاط
- 5
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- غرداية
- الجنس
- أنثى
كيشكيلك إنسان على وليدو اللي ذاكرتو ضعيفة ما تقولوش انا وليدي شاطر و ميتعبنيش
كتشكيلك مرا على راجلها اللي مش سامع بيها متخبريهاش براجلك اللي حاطك فوق راسو
كيشكيلك انسان على ضعف الصحة نتاعو ولا على مرضو متقولوش انا صحيح ومنمرضش و ندير كذا و كذا
مام تحب تنصح انصح بذكاء
و متخليش الطرف الثاني يحس بالنقص
#لا ترقص فوق آلام الآخرين
Life_style عبارة عن سلسلة في قسم واش راك تهدر
سلام
كتشكيلك مرا على راجلها اللي مش سامع بيها متخبريهاش براجلك اللي حاطك فوق راسو
كيشكيلك انسان على ضعف الصحة نتاعو ولا على مرضو متقولوش انا صحيح ومنمرضش و ندير كذا و كذا
مام تحب تنصح انصح بذكاء
و متخليش الطرف الثاني يحس بالنقص
#لا ترقص فوق آلام الآخرين
Life_style عبارة عن سلسلة في قسم واش راك تهدر
سلام