Life_style❣❣هينة و عظيمة عند الله.

Sanaya klara

Sanaya klara

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 أكتوبر 2021
المشاركات
77
النقاط
5
العمر
30
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
تكون ماشي فالطريق و تلقى مورصو خبز🥐🥖🥞 ترفدو تحطو في جهة وين الناس ميعفسوش عليه' تبانلك حاجة صغيرة بزاف🙄🙄 ' مي عند ربي عظيمة.😍😍😍
كيفوت عليك متسول ترجعو فارغ اليدين و بابتسامة'😊😊😊 تبانلك حاجة تافهة'🙄🙄🙄 مي عظيمة عند ربي.🤩🤩🤩
كتخلي انسان مهموم يضحك من قلبو😂😂😂 تبانلك حاجة قليلة'😏😏😏 وعند ربي اجر كبير.😍😍😍
كتمد لبنتك ولا وليدك الصغير 🧒🧒🧒وقتك وتلعب معاه ونتا عندك الف شغل' ولا تديرلو عشا شباب في خاطرو مش في خاطر الضياف. تبانلك حاجة بلا مزيتك ديرها 😑😑😑مي عند ربي كبيرة.😍😍😍
وهكذا كاين بزاف اعمال صغار يبانولك عاديين ولا واجبك مي اجرهم عند ربي كبير'💚💚💚💚 شرط توجور تكون نيتك خالصة لله.👌👌👌👌
وقادر العمل هذا اللي تشوفه صغير ينجيك من بلاء و لا يفتح عليك رزق كبير.🤩🤩🤩
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
❣لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق❣
صلو عليه😍😍
 
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