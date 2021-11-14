Life_style❣❣هينة و عظيمة عند الله.

تكون ماشي فالطريق و تلقى مورصو خبزترفدو تحطو في جهة وين الناس ميعفسوش عليه' تبانلك حاجة صغيرة بزاف' مي عند ربي عظيمة.كيفوت عليك متسول ترجعو فارغ اليدين و بابتسامة'تبانلك حاجة تافهة'مي عظيمة عند ربي.كتخلي انسان مهموم يضحك من قلبوتبانلك حاجة قليلة'وعند ربي اجر كبير.كتمد لبنتك ولا وليدك الصغيروقتك وتلعب معاه ونتا عندك الف شغل' ولا تديرلو عشا شباب في خاطرو مش في خاطر الضياف. تبانلك حاجة بلا مزيتك ديرهامي عند ربي كبيرة.وهكذا كاين بزاف اعمال صغار يبانولك عاديين ولا واجبك مي اجرهم عند ربي كبير'شرط توجور تكون نيتك خالصة لله.وقادر العمل هذا اللي تشوفه صغير ينجيك من بلاء و لا يفتح عليك رزق كبير.يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:❣لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق❣صلو عليه