يا جدي حكيلي

يــــا جدي احكيلي واش تعلمت في هذا لعمر...

بالاك نتعلم منك كيفاش نعيش مع البشر...

إيه يا وليدي باش تتعلم مني يليقلك الصبر...

صوتي راح ؛ ضعفلي السمع ؛ و نقصلي النظر...

خوذ راحتك يا جدي راني صابر...

اسمع يا وليدي الدنيا هاذي فيها لحلو وفيها المر...

فيها الخير وفيها الشر...

نوصيك يا وليدي بلاك تظلم الناس ولا تغدر...

بلاك يغرك مالك إذا غنيت ولا يغرك الصغر...

شحال من غني تفرعن وعاود رجع للفقر...

و شحال من شايب طايب كان يطير مع الطير...

اقنع بواش عطاك الله بلاك تتكبر...

ما يتكبر غير الدوني لي تحت السطر...

ومايتواضع غير العالي لي ڤلبو بحر...

المال يروح ويجي...

راس مالك الصح هو الصحة و لقدر...

إذا حبيت تتعلم لازمك تخالط الرجال و تسافر للغربة...

شوف الدنيا شحال كبيرة و اشرب من كل بير...

ماتسمحش في حقك ولو يحطوك في قبر...

شد لسانك ليك ووزن كلامك و اطلب الستر...

لي يحبك حبو ولي يكرهك ماديرلوا عبر...

اخدم للدنيا و الآخرة عاون الناس و احترم الجـار...

يــــا جدي سمحلي قاطعتك احكيلي شوية على الدار...

إيييه يا وليدي لمرا هي عمارة الدار...

عين الراجل تعشق الزين بصح الزين وحدو مايعمر دار ...

اصبر أولدي اصبر...

ياما ناس صبروا و نالو و لي ما صبروا خابوا...

الدنيا قيمها تقيمك...

و إذا راكم تقولوا اضربها بكوتبي راح تعاود تضربك...

بلاك و بلاك تتكبر...



مقتبس

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