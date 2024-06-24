فضاء أولياء التلاميذ للاطلاع على النتائج tharwa.education.gov.dz

كيفية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ​

زيارة الموقع الرسمي: ابدأ بزيارة الموقع الرسمي tharwa.education.gov.dz. إنشاء حساب جديد: انقر على خيار “إنشاء حساب” واملأ البيانات المطلوبة مثل رقم التعريف الوطني ورقم التسجيل المدرسي. تأكيد الحساب: ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية على الهاتف المحمول. اتبع التعليمات لتفعيل حسابك. تسجيل الدخول: بعد تفعيل الحساب، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التي قمت بإنشائها.

مميزات فضاء أولياء التلاميذ​

الاطلاع على النتائج: يُمكن لأولياء الأمور استخراج كشوفات نقط أبنائهم لجميع المستويات التعليمية (ابتدائي – متوسط – ثانوي) دون الحاجة إلى التنقل إلى المؤسسة التعليمية.

يُمكن لأولياء الأمور استخراج كشوفات نقط أبنائهم لجميع المستويات التعليمية (ابتدائي – متوسط – ثانوي) دون الحاجة إلى التنقل إلى المؤسسة التعليمية. معلومات التمدرس: توفر المنصة معلومات شاملة عن مسار التلميذ الدراسي، بما في ذلك البرامج الدراسية، والجدول الزمني، والمعلمين، وغيرها.

توفر المنصة معلومات شاملة عن مسار التلميذ الدراسي، بما في ذلك البرامج الدراسية، والجدول الزمني، والمعلمين، وغيرها. الغيابات: يمكن لأولياء الأمور متابعة حالات غياب أبنائهم بشكل لحظي، مع تلقي إشعارات في حال حدوث أي تغيرات.

يمكن لأولياء الأمور متابعة حالات غياب أبنائهم بشكل لحظي، مع تلقي إشعارات في حال حدوث أي تغيرات. طلبات التحويل وإعادة الإدماج: توفر المنصة إمكانية تقديم طلبات تحويل التلاميذ بين المؤسسات التعليمية، وطلبات إعادة إدماج التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، وذلك إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات.

توفر المنصة إمكانية تقديم طلبات تحويل التلاميذ بين المؤسسات التعليمية، وطلبات إعادة إدماج التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، وذلك إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات. رخصة تخفيض السن: يمكن لأولياء الأمور طلب رخصة تخفيض سن التمدرس لأبنائهم إلكترونياً من خلال المنصة.

يمكن لأولياء الأمور طلب رخصة تخفيض سن التمدرس لأبنائهم إلكترونياً من خلال المنصة. التواصل مع المعلمين: توفر بعض المؤسسات التعليمية إمكانية التواصل مع المعلمين مباشرةً من خلال المنصة لمناقشة التحصيل الدراسي للتلميذ أو أي أمور أخرى متعلقة بالدراسة.

أهمية فضاء أولياء التلاميذ​

نصائح للاستفادة القصوى من فضاء أولياء التلاميذ​

التأكد من دقة البيانات : تأكد من إدخال بيانات صحيحة عند التسجيل لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة.

: تأكد من إدخال بيانات صحيحة عند التسجيل لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة. المتابعة الدورية : قم بزيارة المنصة بانتظام للاطلاع على آخر النتائج والتقارير.

: قم بزيارة المنصة بانتظام للاطلاع على آخر النتائج والتقارير. التواصل مع المعلمين: لا تتردد في التواصل مع معلمي أبنائك عند الحاجة للحصول على ملاحظات أو استفسارات حول الأداء الدراسي.

تعزيز التواصل بين المدرسة والبيت: توفر المنصة قناة تواصل فعّالة بين المدرسة وأولياء الأمور، مما يُساهم في تحسين متابعة التلاميذ وتقديم الدعم اللازم لهم.

توفر المنصة قناة تواصل فعّالة بين المدرسة وأولياء الأمور، مما يُساهم في تحسين متابعة التلاميذ وتقديم الدعم اللازم لهم. توفير الوقت والجهد: تُغني المنصة أولياء الأمور عن الحاجة إلى التنقل إلى المؤسسة التعليمية للحصول على المعلومات والخدمات، مما يوفر لهم الوقت والجهد.

تُغني المنصة أولياء الأمور عن الحاجة إلى التنقل إلى المؤسسة التعليمية للحصول على المعلومات والخدمات، مما يوفر لهم الوقت والجهد. تحسين الشفافية: تُتيح المنصة لأولياء الأمور الوصول إلى معلومات دقيقة وحديثة عن مسار أبنائهم الدراسي، مما يُعزز الشفافية والثقة بين المدرسة والبيت.

تُتيح المنصة لأولياء الأمور الوصول إلى معلومات دقيقة وحديثة عن مسار أبنائهم الدراسي، مما يُعزز الشفافية والثقة بين المدرسة والبيت. دعم التلاميذ: توفر المنصة لأولياء الأمور الأدوات اللازمة لمتابعة تحصيل أبنائهم الدراسي ودعمهم لتحقيق أفضل النتائج.

يُعدّمنصة رقمية حديثة أطلقتها وزارة التربية الوطنية الجزائرية في إطار جهودها الرامية إلى رقمنة الخدمات التربوية وتيسيرها على أولياء الأمور. تهدف هذه المنصة إلى تعزيز التواصل بين المدرسة والبيت من خلال توفير مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تُمكن أولياء الأمور من متابعة المسار الدراسي لأبنائهم بشكل دقيق وفعّال.يساعد فضاء أولياء التلاميذ في تعزيز العلاقة بين المنزل والمدرسة، مما يؤدي إلى تحسين أداء الطلاب. إن اطلاع الأولياء على النتائج والتقارير بشكل دوري يمكنهم من تقديم الدعم اللازم لأبنائهم، سواء كان ذلك من خلال مساعدتهم في التحصيل الدراسي أو توفير البيئة المناسبة للدراسة.