الأب رجل لن يكرره الزمن ابداً فهو الأمان والحياة والسند لكل أبن او أبنه ، لهذا خصصنا هذه الفقرة من مقالنا بنعرض لكم مجموعة من أجمل خواطر عن الأب الحنون ، وهي كالتالي : جميعهم يا أبي لا يشبهون طيبتك و لا حنيتك أو حتى دفء يديك مختلف إنت عن جنس آدم ي أبي حبيبي. أبي دمت لي أيها النعيم دمت ل ظهري أمان ، أحبك كثيرا ربي أسعد قلبه بقدر ما فعله لأجلي وأكثر من ذلك. الأب رجل لن يتكرر في حياة الفتاة ولا يغني غناءه أي احد، لا أخ، ولا زوج، ولا حتى ولد، الأب معطف امان في ليالي العمر الباردة. أحب رجلا يكبرني بسنوات رأسي يصل حد صدره هو أشد الأختصارات البليغه لأمنياتي وهو أكثر الأشياء التي أحبها هو أبي فقط. هو رجل إسم يآتي بعد آسمي عشقت تفاصيل وج آحب قسوة حديث ۈ يغمرني حنآنآ مآحييت ، ف يآرب آطل في عمره. الأب رجل لن يتكرر في حياة الفتاة ولا يغني غناءه أي احد، لا أخ، ولا زوج، ولا حتى ولد، الأب معطف امان في ليالي العمر الباردة. أنا أعيش كل يوم عيد حب فلا آحتاج ليووم من آجل آن آعيشه فأنا آمتلك عآشق يدللني بدون منآسبة فقط لانه يحب سعآدتي. الأب رجل لن يتكرر في حياة الفتاة ولا يغني غناءه أي احد، لا أخ، ولا زوج، ولا حتى ولد، الأب معطف امان في ليالي العمر الباردة.