كل يوم قصة

1- أسياد وعبيد ، قصة واقعية​

قديما حدثت مزايدة شديدة في أحد أسواق العبيد حول فتاة جميلة، كان سعرها يرتفع في تزايد مستمر حتى لم يبق غير رجلان يتزايدان على امتلاكها، أحدهما شرس الطبع عال الصوت والثاني هادئ الملامح ورقيق الشعور والإحساس، كان الأمر سباقا بينهما وكان كل منهما يصر على أن يمتلك هذه الفتاة.أخيراً انتصر الرجل الوديع الهادئ بعد أن دفع مبلغ كبير جدا فأعطوها له ومنحوه الأوراق التي تثبت ملكيته لها ، ولم تمض ثوان حتى كانت المفاجأة حيث وجدت الفتاة أن مالكها يمزق أمامها كل الأوراق التي تثبت ملكيته لها وابتسم الرجل وقال لها أنتي الآن حرة، لقد صممت أن أدفع الثمن لكي أحررك، فألقت الفتاة بنفسها عند قدميه والدموع تنهمر من عينيها معلنة له أنها تحبه وستخدمه كل أيام حياتها.الحرية هي أجمل ما يتمناه الإنسان​