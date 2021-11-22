كل يوم قصة 2

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2- الغيرة العمياء ، قصة مؤثرة​

تخرج أخ وأخته في نفس العام الدراسي حيث تخرج الولد من كلية هندسة وتخرجت البنت من كلية ألسن قسم لغة فرنسية، وبعد مرور مدة من البحث على وظيفة، التحق المهندس بإحدى الشركات الإنشائية، أما أخته فلم تجد عملا بسبب سوء الحالة السياحية في البلد، لم تشعر الأخت بأي إحباط إلا بعد مرور وقت كثير، وبدأ أخوها المهندس في شراء هاتف جديد وملابس جديدة والنية تتجه إلى شراء سيارة ! فبدأ اليأس يتسرب إلى نفسها فهي لا تحقد على أخيها وإنما تريد أن تكون مثله على الأقل، بدأت علامات الحقد والغيرة تظهر على وجهها تجاه أخيها؛ وأخذت تعامله معاملة سيئة مع أن أخاها لم يكن له ذنب في أي شيء.



وفي إحدى المرات، وقفت وقالت لأخيها سأقوم بعمل موقع ترجمة على الإنترنت، وسأترجم نصوصا من الفرنسية إلى العربية وبالعكس لمن يريد، وسأثبت ذاتي كما أثبت أنت ذاتك، وبالفعل قامت بعمل صفحة على الإنترنت، ولم يمر سوى أسبوع وأرسل إليها شخص ما بعض النصوص لتترجمها، وأعطاها عنوانه لترسل إليه كل النصوص المترجمة بعد طباعتها عن طريق البريد كما أعطاها مئة جنيه على كل نص، وبالفعل بدأ النشاط يدب في أوصال الفتاة، وتكرر هذا الموضوع أكثر من مرة، وبدأت تتحسن حالة هذه الأخت اليائسة وبدأت تشتري كل ما تحلم به، ثم بدأت تحاول أن تثبت لأخيها أنها أفضل منه !



في يوم دخلت الأخت غرفة أخيها لتبحث عن شاحن هاتفه المحمول لتقوم بشحن هاتفها، فوجدت في مكتبه مجموعة أوراق باللغة الفرنسية، وعندما بدأت في قراءتها، وجدتها كل النصوص التي طُلبت منها، فعلمت ان الشخص الذي طلب منها ترجمة بحوثه هو اخيها وادركت إلى أي مدى كانت أنانية معه بعد أن عاملت أخاها معاملة سيئة؛ وهو الذي لم تر منه سوى المعاملة الطيبة وعلمت مدى محبة أخيها نحوها التي ظهرت في تصرفه تجاهها مع أنه لم ير منها سوى المعاملة السيئة !



من لا يحب أخاه الذي أبصره، كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره​