أكثر ما يؤذي الإنسان ليس الكلام الذي يقاتل عنه بل التغير البارد في معاملة الاخرين دون تفسير .

فجأة تشعر أن المسافة كبرت وان الود لم يعد كما كان وأن هناك شيئا تغير دون أن يحدث بينكم أي خلاف واضح .

في كثير من الأحيان لا يتغير الناس بسبب ما رأوه منك بل بسبب ما سمعوه عنك والبعض لا يواجه ولا يسأل بل يبني موقفه بصمت اعتمادا على رواية ناقصة أو انطباع نقل اليه .

وهنا تبدأ المعاملة بالتغير تدريجيا دون كلمة واحدة.

لكن النضج النفسي الحقيقي هو إن تدرك ان كلام الناس لا يغير حقيقتك وان الشخص الذي يصدق كل ما يسمعه دون إن يعرف بعمق لم يكن يرى حقيقتك منذ البداية .