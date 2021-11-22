استخدام النظارات الشمسية الأصلية لحماية بشرة الوجه والعينين عند الخروج في ساعات النهار المشمسة. طلب المشورة من المختصين فيما بتعلق بمشاكل بشرة الوجه. وضع مكعبات الثلج على بشرة الوجه قبل النوم لتضييق مسامات بشرة الوجه ولتقليل التجاعيد في المستقبل. التقليل من استخدام بودرة أحمر الخدود على قدر الإمكان. الحرص على استخدام أفضل أنواع كريم الأساس قبل وضع المكياج على بشرة الوجه. للتخلص من الانتفاخ تحت العينين والذي يتسبب به الإرهاق وقلة النوم. يتم وضع شرائح البطاطا الطازجة تحت العينين لمدّة عشر دقائق ويتم غسل بشرة الوجه بالماء الفاتر. غسل غطاء المخدة (الوسادة) كل عشرة أيام بالماء الحار لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، من أجل تعقيمها من البكتيريا والأوساخ. تناول الأغذية الصحية والطازجة مثل الفراولة والموز والطماطم والبابايا والحليب كامل الدسم والخضروات الورقية والتوت وشرب الشاي الأخضر.

لا شك أن سر جمال المرأة يكمن في بشرة مشرقة نضرة وصحية. والبشرة الصافية دائما ما تلفت الأنظار. ويزداد جمال بشرة المرأة بزيادة الاهتمام بها وبالتالي يزداد جمال المرأة. لذلك نلاحظ ازدياد الطلب على شراء المستحضرات المنظفة والكريمات المرطبة لسطح وعمق بشرة الوجه. وهناك من النساء من أبدعن في سلوك الطريق الطبيعي والعضوي من خلال تحضير وصفات لصحة ونظافة بشرة الوجه ومن خلال مواد طبيعية صحية متوفرة في كل منزل عربي أصيل، لذلك من حسن الحظ أصبحت العناية بجمال بشرة المرأة أمر غاية في السهولة ولا يتطلب الوقت أو الجهد فقط الاهتمام والوعي واكتساب روتين صحي يفيد بشرة الوجه أو الجسم.قبل البدء نذكر أن أنواع البشرة متعدد وهي بشكل مبسط بشرة دهنية، بشرة جافة، بشرة عادية، بشرة مختلطة. لذلك يجب الحرص على اختيار المنتج المناسب أو الوصفة المناسبة لنوع بشرة الوجه سيدتي، ومن أهم أسس المحافظة على بشرة الوجه هو تنظيف البشرة، وذلك من خلال غسل بشرة الوجه كل يوم ويفضل مرة صباحا ومرة أخرى مساء. ثم تخليص بشرة الوجه من الأوساخ والدهون العالقة من خلال وضع كمية قليلة من التّونر على بشرة الوجه، وهو يلعب دور فعال في إزالة رواسب المكياج عن بشرة الوجه كذلك. ولا ننسى أبداً ترطيب البشرة، حيث أن ترطيب البشرة مهم جدا حتى لو كانت بشرتك من نوع البشرة الدهنية. لذلك من المهم استخدام المرطب المناسب لنوع بشرة الوجه. وفي حال كنت موظفة أو قررت الخروج في نزهة في ساعات النهار فمن المهم وضع كريم وقاية البشرة من ضرر أشعة الشمس، حيث أن أشعة الشمس تحتوي على الأشعة فوق البنفسجية والتي تسبب موت خلايا بشرة الوجه وتسريع ظهور علامات الشيخوخة وظهرت هذه المشاكل مع ظهور مشكلة ثقب الأوزون البيئية.ومن أجل الحصول على نتائج باهرة فيما يتعلق بجمال بشرة الوجه ينصح خبراء الجمال بما يلي:في الختام فإن صحة بشرة الوجه أمر سهل ومهم وهو علامة على صحة المرأة بشكل عام. وهو من أسرار الجمال التي لا يمكن أن ننساها. وهذا حلم كل فتاة.