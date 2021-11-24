ايام جميلة

زاد الرحيل
:: نجمة اللمة ::
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- أنثى
ما أجمل الذكريات الجميلة التي تجعلنا نبتسم لوحدنا. و نشعر براحة مميزة و نعود بشوقإلى ايام سابقة جميلة حقا.
فتحت الباب بهدوء و لوحدي و ألقيت النظرة على الحضور فوجدت العديد منهم غير موجود، تذكرت الايام الجميلة التي يجتمع فيها الأعضاء للنقاش الهادق و للمزاح و الضحك و التكاتف عن بعد و التسابقو الاستعداد لكل مناسبة مع التهاني داخل الوطن و خارجه
كان هناك. حلم جميل. ليليا مرام. لؤلؤة قسنطينة. ابو ليث. و العديد العديد منهم
جمعهم الجد و الهزل و أحيانا نقاش ساخن سرعان ما يبرد حتى لا يصل إلى مالا يحمد عقباه و هذآ من صرامة بيت اللمة، كنت اراقب و ابتسم و أحيانا اضحك و قليلا ما أشارك لكنني سعيدة معهم.
لست ادري أين هم و لماذا غابوا و هل سيعود ن مثل عودتي
من كل قلبي اتمنى ذلك.
دمتم في امان الله
فتحت الباب بهدوء و لوحدي و ألقيت النظرة على الحضور فوجدت العديد منهم غير موجود، تذكرت الايام الجميلة التي يجتمع فيها الأعضاء للنقاش الهادق و للمزاح و الضحك و التكاتف عن بعد و التسابقو الاستعداد لكل مناسبة مع التهاني داخل الوطن و خارجه
كان هناك. حلم جميل. ليليا مرام. لؤلؤة قسنطينة. ابو ليث. و العديد العديد منهم
جمعهم الجد و الهزل و أحيانا نقاش ساخن سرعان ما يبرد حتى لا يصل إلى مالا يحمد عقباه و هذآ من صرامة بيت اللمة، كنت اراقب و ابتسم و أحيانا اضحك و قليلا ما أشارك لكنني سعيدة معهم.
لست ادري أين هم و لماذا غابوا و هل سيعود ن مثل عودتي
من كل قلبي اتمنى ذلك.
دمتم في امان الله