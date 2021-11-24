اذا كنت تشتري اثاث جديد لمنزلك، اقرأ هذا

تقي محمود
:: عضو منتسِب ::
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يمكن أن يمثل اختيار أثاث جديد لمنزلك تحديًا ، خاصة إذا كنت تعرف القليل جدًا عما تريده ، ومن أين تحصل عليه وما يجب أن تكلفه. أفضل شيء يمكنك القيام به هو قضاء بعض الوقت في تعلم المزيد عن الموضوع. الجزء التالي يهدف إلى مساعدتك في القيام بذلك بالضبط.
عند ترتيب أثاثك ، تأكد من عدم وضعه بالقرب من أي مصادر حرارة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف المواد ويقصر من عمر هذه العناصر. يجب تجنب وضع الأثاث بالقرب من وحدات التكييف أيضًا ، لأن البرودة الشديدة يمكن أن يكون لها تأثير ضار على المواد.
ضع في اعتبارك الموقع المستقبلي لأي قطعة أثاث عند التسوق. يجب أن يؤثر هذا العامل على ألوان القماش التي تختارها. تعتبر الأقمشة ذات الألوان الفاتحة مثالية لغرف النوم والردهات وحتى غرف المعيشة الرسمية. من ناحية أخرى ، فإن أي قطعة أثاث من المحتمل استخدامها بشكل متكرر يتم تقديمها بشكل أفضل بألوان داكنة.
عندما تقوم بتسليم أثاث جديد إلى منزلك ، تأكد من التحقق منه قبل التوقيع على إيصال التسليم. إذا وقعت على النموذج ثم لاحظت وجود خطأ ما في الأثاث بمجرد وجوده في المنزل ، فقد تجد صعوبة في إقناع الشركة بإصلاحه أو استبداله.
تعتبر أسطح الطاولات المصنوعة من البلاط والجرانيت خيارًا مثاليًا للعائلات المشغولة. فهي سهلة التنظيف ويمكن تطهير السطح المسطح بسرعة. هناك الكثير من الخيارات المختلفة مع هذا النوع من الطاولات ، بما في ذلك الكراسي الفردية أو مقاعد البدلاء ، مما يجعلها مثالية لعائلة مشغولة.
حدد المواد التي تريدها قبل أن تبدأ في البحث. إذا كنت تريد فقط طاولات من خشب البلوط ، على سبيل المثال ، فسوف يمنعك ذلك من إضاعة الوقت في البحث عن مواد أخرى لن تحتاجها. إذا كنت تريد ثريا شمعة ، فاعلم ذلك قبل أن تبدأ في البحث حتى تحصل على ما تريد. إذا دخلت متجرًا بدون هدف ، فستشعر بقدر أكبر من عدم اليقين. اقرأ هنا عن اسعار الترابيزات الخشب
إلقاء نظرة سريعة على الإعلانات عبر الإنترنت ؛ قد تتمكن من الحصول على شيء مجانًا. قد تجد بعض الأشياء المجانية الرائعة. سيرمي الكثير من الأشخاص كراسيهم وطاولاتهم القديمة ، ويمكن تنظيف معظمها بسهولة. إذا كنت تنفق القليل من الجهد والوقت على مثل هذه العناصر ، فقد تندهش من النتيجة النهائية. او تصفح هنا بكل سهولة علي اسعار الترابيزات الفورميكا
تأثيث غرفة صغيرة بالأثاث الأساسي فقط. ابحث عن أهم القطع التي تحتاجها واجعلها بسيطة. إذا حاولت حشو المساحة بكل أنواع الكراسي والطاولات الجانبية ، فستفقد تأثير قطعك الكبيرة فقط. في كثير من الحالات ، يكون القليل عندما يتعلق الأمر بالأثاث.
قد تكون مهمة اختيار الأثاث لمنزلك شيئًا تخافه دائمًا. ولكن ، مسلحًا بأساس المعرفة الجديد الخاص بك ، يجب أن تكون متحمسًا بشأن هذا الاحتمال. استخدم النصائح الإلكترونية الموجودة أعلاه كنقطة مرجعية رائعة في أي وقت تجد نفسك في حاجة إلى قطعة جديدة أو قطعتين.
عند ترتيب أثاثك ، تأكد من عدم وضعه بالقرب من أي مصادر حرارة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف المواد ويقصر من عمر هذه العناصر. يجب تجنب وضع الأثاث بالقرب من وحدات التكييف أيضًا ، لأن البرودة الشديدة يمكن أن يكون لها تأثير ضار على المواد.
ضع في اعتبارك الموقع المستقبلي لأي قطعة أثاث عند التسوق. يجب أن يؤثر هذا العامل على ألوان القماش التي تختارها. تعتبر الأقمشة ذات الألوان الفاتحة مثالية لغرف النوم والردهات وحتى غرف المعيشة الرسمية. من ناحية أخرى ، فإن أي قطعة أثاث من المحتمل استخدامها بشكل متكرر يتم تقديمها بشكل أفضل بألوان داكنة.
عندما تقوم بتسليم أثاث جديد إلى منزلك ، تأكد من التحقق منه قبل التوقيع على إيصال التسليم. إذا وقعت على النموذج ثم لاحظت وجود خطأ ما في الأثاث بمجرد وجوده في المنزل ، فقد تجد صعوبة في إقناع الشركة بإصلاحه أو استبداله.
تعتبر أسطح الطاولات المصنوعة من البلاط والجرانيت خيارًا مثاليًا للعائلات المشغولة. فهي سهلة التنظيف ويمكن تطهير السطح المسطح بسرعة. هناك الكثير من الخيارات المختلفة مع هذا النوع من الطاولات ، بما في ذلك الكراسي الفردية أو مقاعد البدلاء ، مما يجعلها مثالية لعائلة مشغولة.
حدد المواد التي تريدها قبل أن تبدأ في البحث. إذا كنت تريد فقط طاولات من خشب البلوط ، على سبيل المثال ، فسوف يمنعك ذلك من إضاعة الوقت في البحث عن مواد أخرى لن تحتاجها. إذا كنت تريد ثريا شمعة ، فاعلم ذلك قبل أن تبدأ في البحث حتى تحصل على ما تريد. إذا دخلت متجرًا بدون هدف ، فستشعر بقدر أكبر من عدم اليقين. اقرأ هنا عن اسعار الترابيزات الخشب
إلقاء نظرة سريعة على الإعلانات عبر الإنترنت ؛ قد تتمكن من الحصول على شيء مجانًا. قد تجد بعض الأشياء المجانية الرائعة. سيرمي الكثير من الأشخاص كراسيهم وطاولاتهم القديمة ، ويمكن تنظيف معظمها بسهولة. إذا كنت تنفق القليل من الجهد والوقت على مثل هذه العناصر ، فقد تندهش من النتيجة النهائية. او تصفح هنا بكل سهولة علي اسعار الترابيزات الفورميكا
تأثيث غرفة صغيرة بالأثاث الأساسي فقط. ابحث عن أهم القطع التي تحتاجها واجعلها بسيطة. إذا حاولت حشو المساحة بكل أنواع الكراسي والطاولات الجانبية ، فستفقد تأثير قطعك الكبيرة فقط. في كثير من الحالات ، يكون القليل عندما يتعلق الأمر بالأثاث.
قد تكون مهمة اختيار الأثاث لمنزلك شيئًا تخافه دائمًا. ولكن ، مسلحًا بأساس المعرفة الجديد الخاص بك ، يجب أن تكون متحمسًا بشأن هذا الاحتمال. استخدم النصائح الإلكترونية الموجودة أعلاه كنقطة مرجعية رائعة في أي وقت تجد نفسك في حاجة إلى قطعة جديدة أو قطعتين.