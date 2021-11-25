تحميل وضعيات إدماجية لكل السنوات فيزياء متوسط

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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24 نوفمبر 2015
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السلام عليكم

اعضـــــــــآء / زوآر منتدى اللمة الجزآئرية
اقدم لكم


وضعيات إدماجية متنوعة رائعة في مادة العلوم الفيزيائية لكل السنوات المتوسطة الاولى و الثانية و الثالثة و الرابعة، تتناسب مع مناهج و دروس الجيل الثاني، هو سند مفيد للتلاميذ للتحضير للفروض الفصلية و الاختبارات، تجدون الملف بصيغة pdf للتحميل.
الرابط


www.mediafire.com

وضعيات ادماجية لجميع المستويات 1 و 2 و 3 و4-1

MediaFire is a simple to use free service that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and share them everywhere.
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بالتوفيق

 
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