تحميل وضعيات إدماجية لكل السنوات فيزياء متوسط

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
اعضـــــــــآء / زوآر منتدى اللمة الجزآئرية
اقدم لكم
وضعيات إدماجية متنوعة رائعة في مادة العلوم الفيزيائية لكل السنوات المتوسطة الاولى و الثانية و الثالثة و الرابعة، تتناسب مع مناهج و دروس الجيل الثاني، هو سند مفيد للتلاميذ للتحضير للفروض الفصلية و الاختبارات، تجدون الملف بصيغة pdf للتحميل.
الرابط
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وضعيات ادماجية لجميع المستويات 1 و 2 و 3 و4-1
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بالتوفيق