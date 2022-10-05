ورقة عمل في الإعراب، مرفقة بالإجابة للنموذجية

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,257
النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ




للسنة الخامسة
ورقة عمل في الإعراب، مرفقة بالإجابة للنموذجية.
🟦 للتحميل بصيغة pdf⬇️:
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ورقة عمل في الإعراب

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بارك الله في صاحب العمل

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