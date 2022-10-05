ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
للسنة الخامسة
ورقة عمل في الإعراب، مرفقة بالإجابة للنموذجية.
للتحميل بصيغة pdf:
بارك الله في صاحب العمل
الحل في الرد
للسنة الخامسة
ورقة عمل في الإعراب، مرفقة بالإجابة للنموذجية.
للتحميل بصيغة pdf:
ورقة عمل في الإعراب
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بارك الله في صاحب العمل
الحل في الرد