لحياة DΕRΕΒO. KALAOE KALANHOE سميت شجرة الحياة منذ البداية. سوف يساعد في نزلات البرد وحموضة المعدة وآلام الأسنان. لذلك من المنطقي الشراء والإرسال إلى حافة النافذة ، فهذه ممارسة مفيدة. هنا ، جعل الشاعر الألماني العظيم من نفسه نباتًا جميلًا. كان يعتقد أنه سيحمي من العديد من الأمراض. نحن نعلم أيضًا عن خصائصه الطبية. أظهر العلماء أن Coca kalanchoe تحمينا من الفيروسات والميكروبات ، وتوقف النزيف ، وتشفي الجروح. غني بالفيتامينات والعناصر النزرة. عند النقع ، ضع بضع قطرات من العصير الطازج في كل فوهة ، وسيختفي الأنف المسدود على الفور. هل عبثت؟ اشطف ورقة كالانشو بالماء البارد ، واضغط برفق على الجذر بقدمك ، وبمجرد إطلاق العصير ، ضعه على المدفع ، وسوف يشفى بشكل أسرع. إذا كنت تعاني من الحموضة المعوية: خذ ورقة صغيرة من كالانشو وتناولها. Β خلال 3-5 دقائق سوف تتخلصين من الحموضة المعوية. سوف يساعد Kalanchoe في ألم الأسنان. امضغ الورقة واحتفظ بها عند السن المؤلم لمدة 15-20 دقيقة (إذا لم يكن لديك أي أدوية تحت اليد). عصير كالانشو مفيد أيضًا في علاج الخراجات والأكزيما والطفح الجلدي. من التخلص من البقع الموجودة على الوجه وحب الشباب ، فهو يستخدم في الطب الشعبي. Πp والمناعة الضعيفة مفيدة لأكل أوراق الكالانشو. إنها تحيد المواد الضارة وتطهر الدم وتساعد على الابتعاد عن نزلات البرد. يمكن إضافة الأوراق إلى سلطات البطاطس والخل والشطف والقضم قليلاً. قبل أن نتعامل مع أي علاج أو وسيلة أو وسيلة من وسائل العلاج ، يجب دائمًا استشارة طبيب العلاج! عصير كالانشو مفيد أيضًا في علاج الخراجات والأكزيما والطفح الجلدي. من التخلص من البقع الموجودة على الوجه وحب الشباب ، فهو يستخدم في الطب الشعبي. Πp والمناعة الضعيفة مفيدة لأكل أوراق الكالانشو. إنها تحيد المواد الضارة وتطهر الدم وتساعد على الابتعاد عن نزلات البرد. يمكن إضافة الأوراق إلى سلطات البطاطس والخل والشطف والقضم قليلاً. قبل أن نتعامل مع أي علاج أو وسيلة أو وسيلة من وسائل العلاج ، يجب دائمًا استشارة طبيب العلاج! عصير كالانشو مفيد أيضًا في علاج الخراجات والأكزيما والطفح الجلدي. من التخلص من البقع الموجودة على الوجه وحب الشباب ، فهو يستخدم في الطب الشعبي. Πp والمناعة الضعيفة مفيدة لأكل أوراق الكالانشو. إنها تحيد المواد الضارة وتطهر الدم وتساعد على الابتعاد عن نزلات البرد. يمكن إضافة الأوراق إلى سلطات البطاطس والخل والشطف والقضم قليلاً. قبل أن نتعامل مع أي علاج أو وسيلة أو وسيلة من وسائل العلاج ، يجب دائمًا استشارة طبيب العلاج!