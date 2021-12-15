فوائد الكراوية للجسم

من المعروف أن الكراوية لديها فوائد وإستخدامات طبية مذهلة . فهي علاج لجميع الأمراض والإضطرابات خصوصاً عند خلط الكراوية مع العسل . الكراوية مفيدة في علاج مشاكل مثل إرتفاع ضغط الدم، النوبات القلبية، مشاكل الجلد، الذاكرة، سقوط الشعر، قشرة الرأس، مرض السكري، الربو، ألام الظهر، نوم عميق،،، إلخ من المشاكل الصحية المختلفة . حقاً تحدث تأثيرات عظيمة من الرأس إلي أصابع القدم فهو علاج معجزة .بذور الكراوية من التوابل الأكثر إستخدامهاً في تساعدنا علي العيش بصحة جيدة وإنتشر إستخدامها في جميع أنحاء العالم . وقد بدأ ظهور الكراوية في الهند ومعرفة باللغة الهندية بإسم Shah Jeera وتتميز برائحة فريدة من نوعها والأن يتم إستخدامها بصورة واسعة في وصفات الخبز المختلفة .يوجد مكونات مثل carvones التي تعطي الكراوية نكهة مميزة هذه المكونات مسئولة عن إعطاء نكهة للأكسدة وخواص هاضمة، طارد للريح ومشاكل الجهاز الهضمي الأخري .تحتوي الكراوية علي العديد من الزيوت العطرية والمواد المضادة للأكسدة مثل الفلافونويد واللوتين والكاروتين وزانثين وهي عناصر لازمة للتخلص من الجذور الحرة في الجسم وحمايتها من السرطان، الشيخوخة، والأمراض العصبية التنكسية مثل مرض باركنسون .الكراوية مصدر ممتاز للمعادن والحرير والنحاس والكالسيوم والبوتاسيوم و المنجنيز والسلينيوم والزنك والمغنسيوم .. النحاس والحديد من العناصر اللازمة لإنتاج الحديد في خلايا الدم الحمراء. كما ان الزنك يعمل علي تنظيم عمل الإنزيمات التي تنظم النمو والتنمية والهضم بينما يساعد البوتاسيوم علي السيطرة علي معدل ضربات القلب وإرتفاع ضغط الدم .تحتوي البذور علي العديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ، فيتامين ب، فيتامين ج، فيتامين هـ .​

يتم إستخدام زيت الكراوية منذ العصور القديمة للحد من الإنتفاخات والتهابات الجلد . يمكنك إستخدام زيت الكراوية ككمادات للحد من إلتهابات الجلد .

تعريض الوجه لبخار زيت الكراوية يساعدك في تجديد وتنظيف البشرة .

ومن المعروف أن الحد من التجاعيد يعزز صحة الجلد ويجعلك تشعر بالشباب والحيوية .

ذكرت التقارير أهمية زيت الكراوية في الحد من الدمامل وحب الشباب والطفح الجلدي .

كما أن زيت الكراوية مفيد في التخلص من إلتهابات فروة الرأس بسبب خصائصه المطهرة والحد من تساقط الشعر وتحسين نسيج الشعر .

بذور الكراوية من التوابل المدرة للحليب من المعروف أنه يزيد من إنتاج الحليب عند الأمهات المرضعات إستهلاك مشروب الكراوية الدافئ مع العسل يعزز من كمية ونوعية الحليب . وبذلك، زيادة التغذية اللازمة للطفل في مرحلة النمو وأيضاً يجنبك عسر الهضم .الهستامين هو العنصر المسئول عن السعال. يمكن للأشخاص الذين يعانوا من الحساسية الموسمية أن يستمر السعال لديهم . حتي أن في بعض الحالات يؤدي السعال إلي صعوبة التنفس . يمكنك البحث عن الأدوية المضادة للهستامين المتوافرة في السوق والتي تمتلك أثار جانبية علي بعض الحالات ولا توفر لك علاج دائم . ومع ذلك الكراوية مفيدة جداً في تحيد أثار الهستامين والتخلص من السعال والذي يهدد عامل خطر عليك وغيرها من الأمراض المرتبطة بالهيستامين والحساسية .تعمل الكراوية كمادة معقمة يمكنها أن تحقق لك الشفاء الفعال من إلتهاب القولون وكذلك إلتهابات الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الجهاز البولي بالإضافة إلي منع العدوي الخارجية . فهي تمنع نمو البكتريا والفطريات ومنع العدوي للجروح والقروح . بل هو أيضاً مطهر ويحمي الجروح من التطور .الكرواية عنصر جيد جداً لصحة القلب . فهي تساعدك في الحفاظ معدل ضربات القلب منتظمة، تقوية عضلات القلب، منع تصلب الشرايين والأوعية، إنخفاض ضغط الدم، وكذلك يقلل من مستوي الكوليسترول في الدم مما يدعم صحة القلب. الإستهلاك المنتظم لكراوية تساعدك في الحفاظ علي القلب لفترة طويلة وتقليل خطر الإصابة بامراض القلب .تقدم الكراوية الإغاثة الفورية من التشنجات والأمراض المرتبطة بالتشنجات . في حالة حدوث تشجنات العضلات فهي تقدم لك الإغاثة الفورية حيث تقوم بتثبط أثار الإنزيمات والمركبات المنتجة في الجسم وهي المسئولة عن تقلص العضلات . وبالمثل، تخفيف أثار تشنجات الجهاز التنفسي، وعلاج الفواق، السعال بدون توقف، ضيق التنفس ومفيد أيضاً في علاج الكوليرا التشنجي .من الإضطرابات التي يعاني منها الجهاز الهضمي، يمكنك إستهلاك مشروب الكراوية الدافئ لمشاهدة النتائج في علاج هذه المشكلة. فهي علاج جيد لمشاكل الغازات المزمنة .إضافة الكراوية إلي الماء الدافئ مع القليل من الملح يساعدك في التخلص من معظم أنواع عسر الهضم ويسرع عملية الهضم من خلال تحفيز إفراز العصارة المعدية، الأحماض، الصفراء إلي المعدة. تساعدك الكراوية في الحفاظ علي المعدة صحية من خلال حمايتها من الإلتهابات، علاج القرحة، تسهيل عملية الهضم .الكراوية عنصر مدر للبول مثالي، علاج قوي لأولئك الأفراد الذين يعانوا من عسر البول، حصوات الكلي، إرتفاع ضغط الدم، أو أولئك الذين يرغبوا في إنقاص وزنهم. لأن زيادة القدرة علي التبول تساعدك في حل كل هذه المشاكل . تعمل الكراوية علي تحفيز البول وبالتالي خفض ضغط الدم، التخلص من حمض اليوريك، تنظيف الرواسب من الكلي، وتخلص المسالك البولية من الإلتهابات .إذا كنت تعاني من تأخر الحيض يمكنك تناول كوب من الكراوية. فهو يوفر لك الإغاثة اللازمة لإضطرابات الدورة الشهرية .تمتلك الكراوية رائحة عطرية قوية للتخلص من الإحتقان الناجم عن السعال ونزلات البرد . عندما تتناول الكراوية الدافئة بالعسل تخفف المخاط المتراكم في الجهاز التنفسي . فهو يعطي الإغاثة الفورية وطويلة الأمد لإلتهاب المسالك الانفية، الحنجرة، الحنجرة، البلعوم، وغيرها من الأمراض .الكراوية لها خصائص عطرية تجعلها تعمل كفاتح للشهية، لذلك يمكن أن تزيد من الشهية وتحسن الهضم وتحفيز العصارة الهضمية . علاوة علي ذلك، يعمل علي تنظيف الأمعاء وتخفيف الإمساك .الكراوية تحفز تنظيم عمل أجهزة الجسم وبما فيها الدورة الدموية والجهاز الهضمي والغدد الصماء والجهاز العصبي والجهاز الإخراجي كما أنه يساعدك في البقاء بحالة تأهب ونشط .عندما تشعر بتحسن جميع أجهزة الجسم مثل مشاكل الأجهزة العضوية، تقليل التجاعيد، تعزز القوة والطاقة ويجعلك تشعر بالشباب والنشاط .تقوم الكراوية بقتل الحشرات و الموجودة داخل أو خارج الجسم وأمنة جداً لإستخدامها في قتل الديدان المعوية والتي يكون لها أثار سلبية جداً علي الأطفال علي العكس الكراوية أمنة تماماً .هناك العديد من الطبية الأخري للكراوية منها علاج إلتهاب الفخذين، البهاق، الجذام، الطفح الجلدي، حب الشباب، البثور، الروماتيزم، إلتهاب المفاصل، النقرس، فقدان الرؤية، الصداع، ألام الظهر، ألم الأسنان، تساقط الشعر .