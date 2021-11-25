قصة اليوم في قمة الروعة ??دخل الزوج فوجد زوجته تبكي فسألها عن السبب فقالت أن العصافير التي فوق شجرة بيتنا تنظر لي حينما أكون بدون حجاب وهذا قد يكون معصيه لله فقبلها الزوج بين عينيها على عفتها وخوفها من الله وأحضر فأس وقطع الشجره وبعد أسبوع عاد من العمل مبكراً فوجد زوجته نائمة بأحضان عشيقها........لم يفعل شئ سوى أنه أخذ ما يحتاجه وهرب من المدينه كلهافوصل إلى مدينة بعيده فوجد الناس يجتمعون قرب قصر الملك فلما سألهم عن السبب قالوا خزينة الملك قد سُرقت في هذه الأثناء مر رجل يسير على أطراف أصابعه فسأل من هذا قالوا هو شيخ المدينة ويمشي على أطراف أصابعه خوفاً من أن يدعس نملة فيعصي الله !فقال الرجل : لقد وجدت السارق أرسلوني للملك .فقال للملك أن الشيخ هو من سرق خزينتك وإن كنت كاذبا أقطع رأسي فأحضر الجنود الشيخ وبعد التحقيق اعترف الشيخ بالسرقةفقال الملك كيف عرفت أنه السارق قال الرجل :(حينما يكون الاحتياط مبالغا فيه والكلام عن الفضيلة مبالغا به فاعلم انه تغطية لجرم عظيم)