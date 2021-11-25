قصة وعبرة

بيسان بيبا

بيسان بيبا

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 نوفمبر 2021
المشاركات
137
النقاط
13
العمر
21
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
قصة اليوم في قمة الروعة ??
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دخل الزوج فوجد زوجته تبكي فسألها عن السبب فقالت أن العصافير التي فوق شجرة بيتنا تنظر لي حينما أكون بدون حجاب وهذا قد يكون معصيه لله فقبلها الزوج بين عينيها على عفتها وخوفها من الله وأحضر فأس وقطع الشجره وبعد أسبوع عاد من العمل مبكراً فوجد زوجته نائمة بأحضان عشيقها........
لم يفعل شئ سوى أنه أخذ ما يحتاجه وهرب من المدينه كلها
فوصل إلى مدينة بعيده فوجد الناس يجتمعون قرب قصر الملك فلما سألهم عن السبب قالوا خزينة الملك قد سُرقت في هذه الأثناء مر رجل يسير على أطراف أصابعه فسأل من هذا قالوا هو شيخ المدينة ويمشي على أطراف أصابعه خوفاً من أن يدعس نملة فيعصي الله !
فقال الرجل : لقد وجدت السارق أرسلوني للملك .
فقال للملك أن الشيخ هو من سرق خزينتك وإن كنت كاذبا أقطع رأسي فأحضر الجنود الشيخ وبعد التحقيق اعترف الشيخ بالسرقة
فقال الملك كيف عرفت أنه السارق قال الرجل :
(حينما يكون الاحتياط مبالغا فيه والكلام عن الفضيلة مبالغا به فاعلم انه تغطية لجرم عظيم)
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,406
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك على القصة القيمة و الهادفة و المميزة جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى بمواضعيك
 
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