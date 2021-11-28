لاتأجل حياتك

ستدرك في وقت مامن عمرك ان اكبر خطأارتكبته كان تأجيل حياتك،نعم البعض يؤجل حياته.

هو يقضي اياما جافةلاطعم لهااولون ظننامنه ان هناك ظرف مثالي مناسب سيأتي كما رسمه وخطط له فيمضي منهمكا في الاعداد لذلك اليوم والتجهيز لتلك المرحلة الافتراضية والتي لن تأتي ابدا كما تخيلها والتي قد تكون بعد ان ينهي دراسته

اوبعد ان يجد وظيفة

اوبعد ان يتخرج

اوبعد ان يعود من الغربة

اوبعد ان يتقاعد من عمل......

الحياة لاتنتظراحد ياعزيزي،

ولكل مرحلةبما لها.وان ذهبت لن تعود

وحتى لوحاولت ان تعيدها ،لن تستطيع لأنك ستجد في كل مرحلة ستصل لهاتحديات من نوع جديد لم تخطر ببالك سابقا متوافقة مع الظرف الحالي ولم تكن تواجهك في مامضى،انت تسعى للكمال....وهذمالن يحدث ابدا فهو ليس من طبيعة الحياة

فقد يتوفر الوقت في مرحلة معينة من عمرك لكن سينقصك المال

ومرحلة الثانيةقديكون المال متوفر لكن الصحة لم تعد تسمح وفي ظرف لاحق قد تتوفرالصحة والمال لكن لم يعدمعك الاشخاص الذين اردت مشاركتهم تلك الحياة التي تتمنها...

لذلك

اصنع سعادتك بما هومتاح لك...مهماكنت تظن انه قليل وغير كاف واعلم ان الوقت المناسب لتبدا اي شئ تريده وتعيش اجمل ايامك هومنذ هذه اللحظة فالماضي ذهب واصبح سرابا والغد هو مجرد امر قد لايأتي ابدا وان فكرت جيدا ستجد في الحقيقة كل ماتملكه على ارض الواقع هو اليوم...

هذالعمر هبة من الله لك لاتضيعه في التخطيط والانتظار

فالحياة تبدا الان!