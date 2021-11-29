تحضير نص قلق ممض - اللغة العربية للسنة ثالثة متوسط الجيل الثاني

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Rasha Gamouh

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 نوفمبر 2021
المشاركات
2
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
bejaia
الجنس
أنثى
التعريف بالكاتب :

مرزاق بقطاش: من مواليد الجزائر العاصمة سنة 1945 متخرج من كلية الأداب بالجزائر . من مؤلفاته : طيور في الظهيرة ( رواية ) , البزاة ( رواية ) , جراد البحر ( أقاصيص ) , كوزه ( أقاصيص ).

أسئلة الفهم:

  1. ماهي العوامل التى دفعت بالأطفال إلى السرقة ؟ عدم إمتلاكهم المال الكاف لشراء حبة من الجوز الهندي
  2. إحتار مُراد بين المشاركة في عملية السرقة و الخوف من تهمة الجبن ما هو الحل الذي إختاره ؟ وافق مُراد على عملية السرقة شريطة أن يقف بعيدا عن العملية
  3. صف حالة مُراد النفسية حين هددهم صاحب المحل بالقبض عليهم . شعر مُراد بالقرف مما قام به هو وأصدقائه
  4. ” من الأفضل أن أكون جبانا , لا سارقا ” متى توصل مُراد إلى هذا القرار الحاسم ؟ توصل إلى ذلك بعد أن إكتشف أمرهم ولاذوا بالفرار وكان الوقت قد فات على هذا القرار
  5. ماهي الخطوة التى اتخذها لتأييد هذا القرار ؟؟ أكثر اللوم على أصدقائه و رفض أكل ما سرقوا
شرح المفردات:

دكناءُ: يكتَنِفُها سحابٌ مظُلمٌِ.
لم يُحَبّذْ: لم يستَحسِنْ.
مضٌُِّ: مُرهِقٌ وصَعبٌ.
إلى قَرَفٍ: إلى تقَزُّز.
القَهْقَرَى: الرُّجوع إلى خَلْفٍ.
صلَدٍْ: صَلبْ.
يُنحِي باللاّئمة: يُكثِرُ من اللَّوْم.

الفكرة العامة :

  • حبة “الجوز الهندي” واللصوص الثلاثة.
  • نجاح الأطفال الثلاثة في سرقتهم وندم “مراد” بعد فوات الأوان.
  • نجاح الأطفال في السرقة وحسرة مراد بعد فوات الآوان.
الأفكار الاساسية :

  1. اتفاق الأطفال الثلاثة على سرقة حبة الجوز
  2. الحالة النفسية لمراد وندمه بعد عملية السرقة
  3. ندم مُراد على فعلته و لومه لأصدقائه على فعلتهم
المغزى العام من النص :

  • الصاحب ساحب.
  • الخطيئة تبدا بالتهور و تنتهي بالندامة.
  • من أغرته اليوم حبة خيار، تغريه غدا معزاة
  • من يسرق مرة يصبح لصا إلى الأبد
 
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