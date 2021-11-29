تحضير نص قلق ممض - اللغة العربية للسنة ثالثة متوسط الجيل الثاني

Rasha Gamouh
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 3
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- bejaia
- الجنس
- أنثى
التعريف بالكاتب :
مرزاق بقطاش: من مواليد الجزائر العاصمة سنة 1945 متخرج من كلية الأداب بالجزائر . من مؤلفاته : طيور في الظهيرة ( رواية ) , البزاة ( رواية ) , جراد البحر ( أقاصيص ) , كوزه ( أقاصيص ).
أسئلة الفهم:
دكناءُ: يكتَنِفُها سحابٌ مظُلمٌِ.
لم يُحَبّذْ: لم يستَحسِنْ.
مضٌُِّ: مُرهِقٌ وصَعبٌ.
إلى قَرَفٍ: إلى تقَزُّز.
القَهْقَرَى: الرُّجوع إلى خَلْفٍ.
صلَدٍْ: صَلبْ.
يُنحِي باللاّئمة: يُكثِرُ من اللَّوْم.
الفكرة العامة :
مرزاق بقطاش: من مواليد الجزائر العاصمة سنة 1945 متخرج من كلية الأداب بالجزائر . من مؤلفاته : طيور في الظهيرة ( رواية ) , البزاة ( رواية ) , جراد البحر ( أقاصيص ) , كوزه ( أقاصيص ).
أسئلة الفهم:
- ماهي العوامل التى دفعت بالأطفال إلى السرقة ؟ عدم إمتلاكهم المال الكاف لشراء حبة من الجوز الهندي
- إحتار مُراد بين المشاركة في عملية السرقة و الخوف من تهمة الجبن ما هو الحل الذي إختاره ؟ وافق مُراد على عملية السرقة شريطة أن يقف بعيدا عن العملية
- صف حالة مُراد النفسية حين هددهم صاحب المحل بالقبض عليهم . شعر مُراد بالقرف مما قام به هو وأصدقائه
- ” من الأفضل أن أكون جبانا , لا سارقا ” متى توصل مُراد إلى هذا القرار الحاسم ؟ توصل إلى ذلك بعد أن إكتشف أمرهم ولاذوا بالفرار وكان الوقت قد فات على هذا القرار
- ماهي الخطوة التى اتخذها لتأييد هذا القرار ؟؟ أكثر اللوم على أصدقائه و رفض أكل ما سرقوا
دكناءُ: يكتَنِفُها سحابٌ مظُلمٌِ.
لم يُحَبّذْ: لم يستَحسِنْ.
مضٌُِّ: مُرهِقٌ وصَعبٌ.
إلى قَرَفٍ: إلى تقَزُّز.
القَهْقَرَى: الرُّجوع إلى خَلْفٍ.
صلَدٍْ: صَلبْ.
يُنحِي باللاّئمة: يُكثِرُ من اللَّوْم.
الفكرة العامة :
- حبة “الجوز الهندي” واللصوص الثلاثة.
- نجاح الأطفال الثلاثة في سرقتهم وندم “مراد” بعد فوات الأوان.
- نجاح الأطفال في السرقة وحسرة مراد بعد فوات الآوان.
- اتفاق الأطفال الثلاثة على سرقة حبة الجوز
- الحالة النفسية لمراد وندمه بعد عملية السرقة
- ندم مُراد على فعلته و لومه لأصدقائه على فعلتهم
- الصاحب ساحب.
- الخطيئة تبدا بالتهور و تنتهي بالندامة.
- من أغرته اليوم حبة خيار، تغريه غدا معزاة
- من يسرق مرة يصبح لصا إلى الأبد