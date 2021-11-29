تحضير نص قلق ممض - اللغة العربية للسنة ثالثة متوسط الجيل الثاني

ماهي العوامل التى دفعت بالأطفال إلى السرقة ؟ عدم إمتلاكهم المال الكاف لشراء حبة من الجوز الهندي إحتار مُراد بين المشاركة في عملية السرقة و الخوف من تهمة الجبن ما هو الحل الذي إختاره ؟ وافق مُراد على عملية السرقة شريطة أن يقف بعيدا عن العملية صف حالة مُراد النفسية حين هددهم صاحب المحل بالقبض عليهم . شعر مُراد بالقرف مما قام به هو وأصدقائه ” من الأفضل أن أكون جبانا , لا سارقا ” متى توصل مُراد إلى هذا القرار الحاسم ؟ توصل إلى ذلك بعد أن إكتشف أمرهم ولاذوا بالفرار وكان الوقت قد فات على هذا القرار ماهي الخطوة التى اتخذها لتأييد هذا القرار ؟؟ أكثر اللوم على أصدقائه و رفض أكل ما سرقوا

حبة “الجوز الهندي” واللصوص الثلاثة.

نجاح الأطفال الثلاثة في سرقتهم وندم “مراد” بعد فوات الأوان.

نجاح الأطفال في السرقة وحسرة مراد بعد فوات الآوان.

اتفاق الأطفال الثلاثة على سرقة حبة الجوز الحالة النفسية لمراد وندمه بعد عملية السرقة ندم مُراد على فعلته و لومه لأصدقائه على فعلتهم

الصاحب ساحب.

الخطيئة تبدا بالتهور و تنتهي بالندامة.

من أغرته اليوم حبة خيار، تغريه غدا معزاة

من يسرق مرة يصبح لصا إلى الأبد

من مواليد الجزائر العاصمة سنة 1945 متخرج من كلية الأداب بالجزائر . من مؤلفاته : طيور في الظهيرة ( رواية ) , البزاة ( رواية ) , جراد البحر ( أقاصيص ) , كوزه ( أقاصيص ).دكناءُ: يكتَنِفُها سحابٌ مظُلمٌِ.لم يُحَبّذْ: لم يستَحسِنْ.مضٌُِّ: مُرهِقٌ وصَعبٌ.إلى قَرَفٍ: إلى تقَزُّز.القَهْقَرَى: الرُّجوع إلى خَلْفٍ.صلَدٍْ: صَلبْ.يُنحِي باللاّئمة: يُكثِرُ من اللَّوْم.