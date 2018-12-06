تحضير نص خلق الحلم المحور : الأخلاق والمجتمع اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,297
الإعجابات
14,255
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1
بسملة-1.gif









تحضير نص خلق الحلم
المحور : الأخلاق والمجتمع
اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني


النص :

Screenshot_2018-12-05-13-15-25.png





أسئلة الفهم:

لماذا يعُتبرَ الحلِم منِ أشرف الأخلاق؟ وما حقيقته؟
هل العفو عن الظاّلم الجاهل ضعفٌ أم ذلُ ؟ٌّ عللِّ إجابتكَ مماّ سمعتَ .
أكمل العبارة: »… ثلاثة لا يعُرفَون إلا في ثلاثة موَاطن «
أعد الإصغاء إلى الأبيات الثلّاثة التي وردتَ في آخر الخطاب المسموع، من أجل:
– الوعي بمعناها.
– حفظها.
– إلقائها إلقاء شعِرياًّ معُبَرِّاً.


شرح المفردات:

أشرف : افضل
هيجان : غضب شديد
جود : كرم
الترفع : الابتعاد
صيانة : حفظ
غض : اغلق
الجواد : الكريم
العسرة : الامر الصعب العسير الشديد


الفكرة العامة:

الحث على التمثل بخلق الحلم.


الافكار الاساسية:

تعريف عام عن خلق الحلم
المواقف التي يجب ان نكون حلماء فيها
نصائح للتمثل الكامل بخلق الحلم مثل نبي الله عليه السلام


المغزى العام من النص:


الحلم من الاخلاق التي يجب على الجميع تطبيقها في حياته للارتقاء بالنفس.














بسملة01.gif

 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top