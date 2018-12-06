تحضير نص خلق الحلم المحور : الأخلاق والمجتمع اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني

لماذا يعُتبرَ الحلِم منِ أشرف الأخلاق؟ وما حقيقته؟

هل العفو عن الظاّلم الجاهل ضعفٌ أم ذلُ ؟ٌّ عللِّ إجابتكَ مماّ سمعتَ .

أكمل العبارة: »… ثلاثة لا يعُرفَون إلا في ثلاثة موَاطن «

أعد الإصغاء إلى الأبيات الثلّاثة التي وردتَ في آخر الخطاب المسموع، من أجل:

– الوعي بمعناها.

– حفظها.

– إلقائها إلقاء شعِرياًّ معُبَرِّاً.