Yasmina.yaso
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 6,297
- الإعجابات
- 14,255
- النقاط
- 1,601
- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
تحضير نص خلق الحلم
المحور : الأخلاق والمجتمع
اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني
النص :
أسئلة الفهم:
لماذا يعُتبرَ الحلِم منِ أشرف الأخلاق؟ وما حقيقته؟
هل العفو عن الظاّلم الجاهل ضعفٌ أم ذلُ ؟ٌّ عللِّ إجابتكَ مماّ سمعتَ .
أكمل العبارة: »… ثلاثة لا يعُرفَون إلا في ثلاثة موَاطن «
أعد الإصغاء إلى الأبيات الثلّاثة التي وردتَ في آخر الخطاب المسموع، من أجل:
– الوعي بمعناها.
– حفظها.
– إلقائها إلقاء شعِرياًّ معُبَرِّاً.
شرح المفردات:
أشرف : افضل
هيجان : غضب شديد
جود : كرم
الترفع : الابتعاد
صيانة : حفظ
غض : اغلق
الجواد : الكريم
العسرة : الامر الصعب العسير الشديد
الفكرة العامة:
الحث على التمثل بخلق الحلم.
الافكار الاساسية:
تعريف عام عن خلق الحلم
المواقف التي يجب ان نكون حلماء فيها
نصائح للتمثل الكامل بخلق الحلم مثل نبي الله عليه السلام
المغزى العام من النص:
الحلم من الاخلاق التي يجب على الجميع تطبيقها في حياته للارتقاء بالنفس.