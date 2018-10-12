yaso ياسمين
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تحضير نص هدية لأمي
المحور : الحياة العائلية
اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني
أسئلة الفهم
س: ماذا طلب البنت من الأم بعد تقبيلها؟، ج: أن تغمض عينيها.
س: مانوع العاطفة التي تلمحها في النص؟، ج: هي عاطفة الأمومة التي بين الأم وابنتها.
شرح المفردات
دَنَتْ: اِقْترََبت، إلحاحٍ: اِصرار، أذعَنَتِ: اِنقادت، يَنهَمِرُ: ينصبُّ، تُحَدِّقُ: تشدّد النّظرَ، عَبرةٌ: دمعةٌ، لَبِقَةٌ: فَطنةٌ.
الفكرة العامة
مفاجأة نورة والدتها بتقديم هدية رائعة لها أدخلت الفرحة لقلبها.
الأفكار الاساسية
طلب نورة من امها القبول بطلبها
قبول الام لطلب ابنتها نورة
نورة تهدي الثوب الجديد لوالدتها و فرحة الام به
المغزى العام
الأم جسر يصعد بنا إلى الجنة فرفقا بها كي تصل.
ان شاء الله تستفادوا
و بالتوفيق للجميع
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