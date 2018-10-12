تحضير نص هدية لأمي

yaso ياسمين

yaso ياسمين

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تحضير نص هدية لأمي

المحور : الحياة العائلية
اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني





أسئلة الفهم

س: ماذا طلب البنت من الأم بعد تقبيلها؟، ج: أن تغمض عينيها.

س: مانوع العاطفة التي تلمحها في النص؟، ج: هي عاطفة الأمومة التي بين الأم وابنتها.

شرح المفردات

دَنَتْ: اِقْترََبت، إلحاحٍ: اِصرار، أذعَنَتِ: اِنقادت، يَنهَمِرُ: ينصبُّ، تُحَدِّقُ: تشدّد النّظرَ، عَبرةٌ: دمعةٌ، لَبِقَةٌ: فَطنةٌ.

الفكرة العامة

مفاجأة نورة والدتها بتقديم هدية رائعة لها أدخلت الفرحة لقلبها.

الأفكار الاساسية

طلب نورة من امها القبول بطلبها
قبول الام لطلب ابنتها نورة

نورة تهدي الثوب الجديد لوالدتها و فرحة الام به

المغزى العام

الأم جسر يصعد بنا إلى الجنة فرفقا بها كي تصل.





ان شاء الله تستفادوا
و بالتوفيق للجميع
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