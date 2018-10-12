تحضير نص هدية لأمي

المحور : الحياة العائلية

اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني

أسئلة الفهم

س: ماذا طلب البنت من الأم بعد تقبيلها؟، ج: أن تغمض عينيها.



س: مانوع العاطفة التي تلمحها في النص؟، ج: هي عاطفة الأمومة التي بين الأم وابنتها.





شرح المفردات



دَنَتْ: اِقْترََبت، إلحاحٍ: اِصرار، أذعَنَتِ: اِنقادت، يَنهَمِرُ: ينصبُّ، تُحَدِّقُ: تشدّد النّظرَ، عَبرةٌ: دمعةٌ، لَبِقَةٌ: فَطنةٌ.

الفكرة العامة



مفاجأة نورة والدتها بتقديم هدية رائعة لها أدخلت الفرحة لقلبها.



الأفكار الاساسية



طلب نورة من امها القبول بطلبها

قبول الام لطلب ابنتها نورة



نورة تهدي الثوب الجديد لوالدتها و فرحة الام به





المغزى العام



الأم جسر يصعد بنا إلى الجنة فرفقا بها كي تصل.