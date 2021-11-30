السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 124$ WEBMONEY مقابل 195دج للدولار

السعر: ثابت / المصدر: صديق

من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية:

NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)

ثم يرفع داخل المحادثة

من يدفع عبر التطبيق يرسل:

ملف PDF للوصل أو يرسل الوصل عبر الإيميل الخاص بي



ملاحظات:

-عمولة الإرسال 0.80% يتحملها المشتري

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي



تنبيهات:

-أقل مبلغ للبيع 25$

-مدة الحجز 24ساعة لمن يدفع عبر البريد/10ساعة لمن يدفع عبر التطبيق

-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع

-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية

-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

-مدة الحجز 24ساعة لمن يدفع عبر البريد/10ساعة لمن يدفع عبر التطبيق