النظام الغذائي للقطط 🍗

Rayhan

Rayhan

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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.



أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية اهلا وسهلا بكم ~

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اليوم

سنتطرق لموضوع لا يقل أهمية في حياة القطط و هو حول
😸😸

النظام الغذائي عند القطط

😸😸😸😸😸😸
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اي شخص يعرف القطط جيدا ، سوف يعرف انهم يحبون الطعام للغاية ، سواء كان هذا الطعام خاص بالقطط او كان طعام خاص بالإنسان، فهناك بعض القطط تفعل اي شيء للحصول على الاكل، ومع ذلك، ليس كل الطعام جيد لكل قطة وليس كل قطة تحتاج الي الكثير من المواد الغذائية كغيرها ، ولكن كقاعدة اساسية

كل قطة تحتاج إلى نظام غذائي متوازن يعتمد على اللحوم ، فمن المعروف ان معظم الحيوانات وليست كلهم يحتاجون الي اللحوم للبقاء على قيد الحياة ، اما عن النظام الغذائي اليومي يحتاج الي ان يشمل البروتين والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن الاساسية جنبا إلى جنب مع المياه العذبة وكمية المواد الغذائية من قطة الي اخري يتوقف على عدد من العوامل


لذلك سأقدم لكم اهم النقاط في مجال هذا الموضوع

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ومن الاخطاء الشائعة التي تحدث نتيجة اعداد طعام القطط المنزلي


- القليل من اللحم يمكن ان يؤدي إلى العمى، واضطرابات في القلب حتى الموت .

الكثير من سمك التونة ، يمكن ان يؤدي إلى التسمم بسبب فيتامين A ، وربما خلق مشاكل اخري مثل مثل هشاشة العظام وآلام المفاصل وجفاف الجلد .

- الكثير من السمك النيء ، يمكن ان يدمر فيتامين B1، وربما يؤدى إلى ضعف العضلات او حتى تلف في المخ


وفي الاخير

طعام القطط وما يتطلبه من تدقيق ليس بالأمر السهل، فالقطط حيوانات تحتاج إلى رعاية واهتمام! عندما يتعلق الأمر بإطعام قطك البالغ أو القط الصغير أو القط الكبير ، لا ينبغي ترك كل شيء للصدفة. مطلوب حصص أكل متوازنة ومكيفة ، ولكن ليس بأي ثمن!

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وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت....



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إلياس

إلياس

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بارك الله فيك على المعلومات القيمة و الهادفة و المميزة جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى بمواضعيك
 
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