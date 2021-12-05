الزمن والناس !!؟

السلام عليكم أحبتي



قصة وعبرة !.



ما رأيكم........؟؟؟



عندما سأل مدير ثلاثة موظفين في العمل هل 2+2=5؟

فأجاب الأول: نعم يا سيدي =5

أما الثاني فأجاب: نعم يا سيدي =5 إذا أضفنا لها 1

والثالث قال: لا يا سيدي خطأ فهي =4

...

وفي اليوم الثاني لم يجد الموظفون زميلهم الثالث في العمل وبعد السؤال عنه علموا أنه تم الاستغناء عنه!

فتعجب نائب المدير وقال للمدير ياسيدي لما تم الاستغناء عن الثالث؟

فرد قائلاً:

فأما الأول فهو كذاب ويعلم أنه كذاب (وهذا النوع مطلوب)

وأما الثاني فهو ذكي ويعلم أنه ذكي (وهذا النوع مطلوب)

وأما الثالث فهو صادق ويعلم أنه صادق (وهذا النوع متعب ويصعب التعامل معه)

فسأل المدير نائبه: والآن هل 2+2=5؟

فقال نائبه:

سمعت قولك يا سيدي وعجزت عن تفسيره فمثلي لا يستطيعون تفسير قول عالِم

فرد المدير قائلاً: وذلك النوع منافق (وهذا النوع محبوب). !

واقع مؤلم ............ وزمن - كل جميل فيه مكروه - وكل تافه مرموق - وكل لص يحاولون رفعه.......وكل شريف يحاولون كسره .



