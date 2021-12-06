الصحة والجمال والوصفات

العادات اليومية التي تضر المهبل​ المهبل عضو فريد من نوعه يمكن أن يتعافى حتى بعد "الصدمات" الشديدة. لكن بعض العادات يمكن أن تقوض صحة المرأة وتؤدي إلى عواقب غير سارة. ما الذي يجب تجنبه وكيفية الاعتناء بصحة منطقتك الحميمة - اقرأ في مادتنا.

في بعض الأحيان يساعدنا ذلك على الشعور بمزيد من الثقة - من الجيد دائمًا معرفة ما هو تحت ملابسك والذي سيجعل أي من محاوريك في حالة ذهول. الدانتيل ، الكشكشة ، سراويل التانغو ، سيور ... توقف.



اتركي هذا الفرح الاصطناعي في الليالي الخاصة فقط عندما لا ترتديه لفترة طويلة. مشكلة النسيج الصناعي ، الذي يُصنع منه معظم الملابس الداخلية المثيرة ، هو أنه يحتفظ بالرطوبة ، مما يزيد من خطر الإصابة بعدوى المهبل.





قالت الدكتورة شيفا جوفراني ، طبيبة أمراض النساء في مستشفى ستامفورد في ولاية كونيتيكت: "يجب أن نرتدي جميعًا ملابس داخلية قطنية".



لا تكمن النقطة في سمات المادة التي تُصنع منها سراويل داخلية فحسب ، بل تكمن أيضًا في شكلها. تترك الشرائط الرفيعة علامات وعلامات غضب على الجلد بحيث يمكن رؤيتها حتى بالعين المجردة.



"أحيانًا أسأل مريضة عما إذا كانت ترتدي ثونغًا ، على سبيل المثال. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال العلامات الموجودة على الجلد والتي تتهيج باستمرار في نفس المكان ".

على الرغم من حقيقة أن العديد من النساء اليوم يزيلن شعر العانة ، يجب أن تكوني مستعدة للعواقب غير المرغوب فيها لهذا الإجراء.

كما يمكنك أن تخمن بنفسك ، ينمو الشعر في المنطقة الحميمة لسبب ما. الفرج الخالي من الشعر عرضة للعدوى ، وأشهرها عدوى المكورات العقدية والمكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين.

الأعضاء التناسلية التي أزيل منها الشعر للتو معرضة للخطر أيضًا ، نتيجة للإزالة ، تتشكل تشققات صغيرة وجروح عليها.

لا ، لا نقصد التوقف عن الاستحمام ، ليس علينا فقط توجيه تيار من الماء إلى المهبل. ممنوع الغسل! إنه يغسل الدفاعات التي يحتاجها الجسم ويسمح بدخول العوامل المعدية.



يجب توجيه تيار من الماء منخفض الضغط من أعلى إلى أسفل ، وليس إلى الداخل بأي حال من الأحوال. يجب أن يكون الماء دافئًا وليس ساخنًا أو باردًا.



يشتهر الثوم والهليون والكاري بقدرتهم على تغيير رائحة الجسم ، ولن يكون المهبل استثناءً. وهو ليس سيئًا في حد ذاته ، لكننا نحاول غالبًا تجنب الروائح القوية "من هناك". السكر الزائد له تأثير سلبي على صحة المرأة.

يمكن أن يزيد السكر من خطر الإصابة بالتهابات المهبل مثل التهاب المهبل الجرثومي وعدوى الخميرة. من الأفضل أيضًا استبعاد المعجنات المصنوعة من الخميرة والكحول من النظام الغذائي.