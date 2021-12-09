الأسماء المرشحة لنيل جائزة الأوسكار السنوية لسنة 2021

السلام عليكم و رحمة الله ❤ هذا بعض شعري بعد أن تفتّقت قريحتي بفضل الله.. قلته في هجاء رافضيّ من العراق حاقد على الإسلام و العروبة و الله من وراء القصد.. -نفس تأنبني و منها ملامُ ** و العيش في فرش النعيم حرام -من ذا ينجو من جلاء صنائعي ** و اللّيث لا يتْعبه فتّ العظام -الفيت...