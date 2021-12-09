الأسماء المرشحة لنيل جائزة الأوسكار السنوية لسنة 2021

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,781
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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أعضاؤنا الكرام نقدم لكم ولكل مجهوداتكم تحية احترام وبعد:

نتقدم بالشكر والعرفان لجميع بنات وابناء منتدى اللمة الجزائرية... جميعكم يستحق الثناء.. فلولاكم لما استمرت هذه الباخرة حتى اليوم... لكن وجب علينا اختيار الاكثر تميزا هذه السنة.. ومقباس اختيارهم كانت مواضيعهم وردودهم.. وفهارس التميز التي حفظت ماتركته اناملهم من ابداع.

... نود اليوم تقديم قائمة الترشح للتكريم السنوية التي اعتدنا وضعها كتقييم لمجهوداتكم خلال سنة وهي بمثابة حافز لكم ولنا لنقدم أفضل مالدينا.. مادمنا أحببنا هذا الصرح العالي بصدق...

وبدون إطالة سيكون التكريم بترشيح أسماء لنيل أوسمة الأوسكار ويكون كالآتي:

- أفضل عضو

-أفضل عضوة

- أفضل عضو شرفي

-أفضل عضو في منتدى مشكلتي

-أفضل مشرف سنوي

-أفضل مشرفة سنوية


-أفضل مشرف/ة المميز السنوي

-أفضل مراقب سنوي

-أفضل موهبة

-أفضل موضوع


وسيتم فيما يلي ذكر المرشحين لنيل هذه الجوائز الخاصة بهذا الأوسكار اللماوي...




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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,781
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
ترشيحات افضل عضو:

@إلياس
@ناصر dz
@أبو مارية
@سعد606
@الطيب الجزائري84
@Andy_Delort
@AMH1398
@aljentel
@حفياد آدم


ترشيحات افضل عضوة:

@Soumia hadj mohammed
@شيماء شوشيشا
@اميرة المدائن
@الفتاة الاميرة
@Tama Aliche
@بنت الشمال
@طموحة
@ذكريات
@PRENNSEE89521
@MARYTA

ترشيحات افضل عضو/ة شرفي:

@ليليا مرام
@Skor m@k

ترشيحات افضل عضو في منتدى مشكلتي:


@بسمة القلوب
@فريد أبوفيصل
@dahman kz


ترشيحات افضل مشرف للسنة:
@جليلوس
@Golden Man

ترشيحات افضل مشرفة للسنة:

@خديجة ph
@*amani*




ترشيحات افضل مشرف/ة مميز سنوي:

@ڪبہريﮩأء أنﹻثى
@ملكة زوجي
@زخرفة حرف
@Hakan


ترشيحات افضل مراقب سنوي:

@Ma$Ter
@sami44
 
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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,781
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
أفضل المواهب المرشحة للفوز:

التصوير الفوتوغرافي
www.4algeria.com

( لا تلتفِت ) .

- سلامُ اللّه يغشاكُم يا رِفاق وَ صبَاحكم سَواسِن أحببتُ أن يكون لي بَصمة في هذَا القسم : (
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@سَجَى

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خلوة صباحية مع الغابة جزء 2

...وبعد أن يموت الجميع، ولن يتبقى شيء من هذه الإنسانية سِوى تنهيدة أبدية، سنفتح أبواب الغابات لنسمع عن كثب لأنفاسنا المُرتوية بماء العمادة، ونشعر بقلوبنا تذوب في سحب السماء، وأرواحنا تشتعل في اغوار الوادي. سنفترش أغصان الشجر كما فعلنا في تلك الأرض الخيالية والبعيدة، المبنية على قوانين غامضة غير...
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@space-cowboy

www.4algeria.com

التقاطات بكاميرا canon550d

الكاميرا المستعملة canon550d مود مانيال عدسة 28-80mm وعدسة 18-55mm الالتقاطات السابقة موجودة على هدا الرابط https://www.4algeria.com/forum/t/495746/ اتمنى ان تكون الالتقاطات قد نالت اعجابكم الى الملتقى ان شاء الله
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@Soumia hadj mohammed

الخواطر والأشعار:
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أهلَ الشعر و أرباب القافية، أرجو رأيكم..

السلام عليكم و رحمة الله ❤ هذا بعض شعري بعد أن تفتّقت قريحتي بفضل الله.. قلته في هجاء رافضيّ من العراق حاقد على الإسلام و العروبة و الله من وراء القصد.. -نفس تأنبني و منها ملامُ ** و العيش في فرش النعيم حرام -من ذا ينجو من جلاء صنائعي ** و اللّيث لا يتْعبه فتّ العظام -الفيت...
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@أبو مارية
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تشطيري لقصيدة طرقت باب الرجا

تشطيري لقصيدة ” طرقتُ بابَ الرَّجا والناسُ قد رقدوا” لابن النحوي التوزري """ طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا “والدَّمعُ يُنبي بما في القلبِ يتقدُ” “فهبَّتِ الآهُ من نارٍ تحرقُني” وبتُّ أشكو إلى مولاي ما أجدُ وقلتُ يا أملي في كل نائبة “في حبلِها الهمُّ والآلامُ والعقدُ” “وليسَ في حلِّها إلاكَ...
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@زاهية بنت البحر


القصص والروايات، :
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فهرس قصة لاتدخل الكوخ للكاتب adel ark

هنا يتم تجميع قصة من نوع قصص الرعب والخيال للأخ @ADEL ARK بعنوان:لاتدخل الكوخ! روابط أجزاء القصة تجدونها هنا: https://www.4algeria.com/forum/t/494063/#post-6851481 https://www.4algeria.com/forum/t/494116/ https://www.4algeria.com/forum/t/494189/ https://www.4algeria.com/forum/t/494212/
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@Adel Adel1

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فهرس قصة آمال وآلام ل أبو مارية

هنا يتم تجميع أجزاء قصة آمال وآلام للكاتب @أبو مارية روابط القصة تجدونها هنا: https://www.4algeria.com/forum/t/494376/ https://www.4algeria.com/forum/t/494393/ https://www.4algeria.com/forum/t/494418/ https://www.4algeria.com/forum/t/494556/
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@أبو مارية
 
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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,781
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
أفضل المواضيع المرشحة للفوز:


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تشفاو كيفاش بدات.. ؟! 😁 "الجزء الأول"

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ( سيداتي _ مسافة الكهرباء _ سادتي 😁 .. بداية كي شغل معليش نتعارفوا من خلال قسم واش راك تهدر 😅 كي شغل قلت 😒.. ) .. تشفاو كي نهار بداو يهدرو على فيروس لا يصيب الحيوانات فقط يصيب الإنسان و قالك منظمة الصحة العالمية تتوقع بقاء الفيروس عام هذا اذا ماشي كتر 😐...
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@Rayhan
 
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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,781
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
بالتوفيق ان شاءالله
بعد ايام سنعلن عن النتائج

الرجاء مواصلة اثراء المنتدى بالمواضيع الحصرية.


مع تحيات ادارة اللمة الجزائرية
 
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