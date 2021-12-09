الأسماء المرشحة لنيل جائزة الأوسكار السنوية لسنة 2021

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
أعضاؤنا الكرام نقدم لكم ولكل مجهوداتكم تحية احترام وبعد:
نتقدم بالشكر والعرفان لجميع بنات وابناء منتدى اللمة الجزائرية... جميعكم يستحق الثناء.. فلولاكم لما استمرت هذه الباخرة حتى اليوم... لكن وجب علينا اختيار الاكثر تميزا هذه السنة.. ومقباس اختيارهم كانت مواضيعهم وردودهم.. وفهارس التميز التي حفظت ماتركته اناملهم من ابداع.
... نود اليوم تقديم قائمة الترشح للتكريم السنوية التي اعتدنا وضعها كتقييم لمجهوداتكم خلال سنة وهي بمثابة حافز لكم ولنا لنقدم أفضل مالدينا.. مادمنا أحببنا هذا الصرح العالي بصدق...
وبدون إطالة سيكون التكريم بترشيح أسماء لنيل أوسمة الأوسكار ويكون كالآتي:
- أفضل عضو
-أفضل عضوة
- أفضل عضو شرفي
-أفضل عضو في منتدى مشكلتي
-أفضل مشرف سنوي
-أفضل مشرفة سنوية
-أفضل مشرف/ة المميز السنوي
-أفضل مراقب سنوي
-أفضل موهبة
-أفضل موضوع
وسيتم فيما يلي ذكر المرشحين لنيل هذه الجوائز الخاصة بهذا الأوسكار اللماوي...