الأسماء المرشحة لنيل جائزة الأوسكار اللماوية السنوية لسنة 2019

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,437
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى


- أفضل عضو/ة
(سجل قبل أو في بداية سنة 2019 )

- أفضل عضو شرفي


-أفضل عضو في منتدى مشكلتي

- أفضل مشرف
(انضم إلى الطاقم قبل أو في بداية 2019)


- أفضل مشرفة
(انضمت إلى الطاقم قبل أو في بداية 2019)


- أفضل مشرف مشرف(ة) المميز(ة) السنوي :
(انضم حديثا أو قديما إلى الطاقم )

فئة المشرفين :

فئة المشرفات :

- أفضل مراقب:

- أفضل موهبة

- أفضل موضوع


وسيتم فيما يلي ذكر المرشحين لنيل هذه الجوائز الخاصة بهذا الأوسكار اللماوي:

- أفضل عضو:​
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,437
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى



@Abodi84
@Chicobustan
Golden Man
@حلم كبير
@سعد606
@عبدالرؤوف
@حاتم
07
@عبدالرؤوف
Abodi84@
@البشير البشير
@الطيب الجزائري84
@ناصر dz
@فتى من الغد
@HAMZA USMA
..........

- أفضل عضو شرفي

@فريد أبوفيصل
@خيرة جانت

-أفضل عضو في منتدى مشكلتي

@بقايا إنسان
dahman kz@

@زاد الرحيل


@طموحة







- أفضل مشرف
(انضم إلى الطاقم قبل أو في بداية
2019
@يوسےفے
@sami44

- أفضل مشرفة
(انضم إلى الطاقم قبل أو في بداية
2019

@ملكة زوجي
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@ماغيكاي تشان

- أفضل مشرف مشرف(ة) المميز(ة) السنوي :

فئة المشرفين :

@Skor m@k
@جليلوس
@Hakan
@البحر الهادي
فئة المشرفات :

@أشــواق 19
@ليليا مرام
faith8@
@همس الوُرود
@أم منيــــــر

- أفضل مراقب /ة:
@الامين محمد
@سكون الفجر
@Yasmina.yaso
@لؤلؤة قسنطينة
@Ma$Ter

-- المواهب المرشحة --


في فن الرسم لدينا :

رسمات قلم رصاص 7 (الإموشن)
@عاشقة الأحلام

لوحة تعبيرية بالالوان
@Soumia hadj mohammed

رسمتي: تبسمك في وجه أخيك صدقة
@فريد أبوفيصل


رسوماتي بمراحل الرسم اتمنى ان تعجبكم
@جمال عبدلي





في فن التصوير لدينا :

صور متنوعة من هاتفي
Skor m@k@

اسقاس امقاز
"viola"@

التقاطات جديدة SOUmIA
@Soumia hadj mohammed

رحلتي يوم امس
@يلوو شيش


في فن المهارات اليدوية لدينا :

أعمال بعض التلاميذ لمشروع نظافة البيئة
@وحي القلم

استغلال علبة الهاتف في حفظ الاقلام والادوات
@Soumia hadj mohammed

مجموعة كروشيه صحن تحت الفنجان
@سكون الفجر

اشياء نرميها 😁لكن بعد ليوم سنستغلها😍(جزء1)
@نجمة الأرض


باشياء كنت سأرميها لكن اووب استغليتها شوفو معايا حبيباتي
@بنقابي افتخر



في مجال التصميم لدينا :

معاك يا الخضراء | صور رمزية و توقيع
кouкi@

جديد تصاميمي ^^
Yasmina zahra@


في فن كتابة الخواطر والأشعار لدينا :

رسالة من مراهقة
@متهجئ الحرف

صباحُ العيد
@شـهد

ليل من بقايا المرمر
@rafid2@

في مجال كتابة القصص والروايات لدينا :

قصة واقعية بقلمي
@آڸعيۉن آڸسۉد

www.4algeria.com

رواية ليلة طويلة في الشاطئ بقلمي.

مقدمة: لم أكن ممّن يهتمّون بالكتابة في أيامي حياتي كلها، ولم أتوقّع يوماً أن أفكّر فيها كمنفذٍ لي، كمخرجٍ من الحياة الثقيلة التي أصبحت أعيشها، الفراغ يملأ حياتي على شكل مخيف والإرهاق من التفكير المفرط يطعن في استقراري وهدوئي على نحو يقطّع أعماقي، وقراءة الكتب والروايات الإليكترونية تعيق عيناي...
www.4algeria.com www.4algeria.com
@مواكب الراحلين

مُومس من زمن النُور
@متهجئ الحرف


{تحتَ شجرةِ الزّيتون} قصّة بقلمي
@لؤلؤة قسنطينة



-- المواضيع المرشحة --


من منتدى النقاش لدينا :

بين حاناومانا ضاعت لِحانا..!!
@أم أحمــــد يــسّ




من منتدى واش راك تهدر لدينا :
gالك *المراة مدير والو*
@afnene

من المنتدى العام لدينا :
مفاهيم خاطئة وجب تصحيحها
@sami44

من منتدى الحياة الزوجية لدينا :

ام الزوج
@الفتاة الاميرة

من منتدى التنمية البشرية وتطوير الدات لدينا :

هل أنت على قيد الحياة أم على قيد الموت؟
للاخ: @سيزانو sizano

من منتدى تربية الأطفال ورعايتهم لدينا :

حب الله في قلوب أطفالنا
للأخ @وحي القلم



انتظرونا ليلة 01 جانفي
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