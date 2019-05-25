الأسماء المرشحة لنيل جائزة الأوسكار اللماوية السنوية لسنة 2019

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 46,437
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
- أفضل عضو/ة
(سجل قبل أو في بداية سنة 2019 )
- أفضل عضو شرفي
-أفضل عضو في منتدى مشكلتي
- أفضل مشرف
(انضم إلى الطاقم قبل أو في بداية 2019)
- أفضل مشرفة
(انضمت إلى الطاقم قبل أو في بداية 2019)
- أفضل مشرف مشرف(ة) المميز(ة) السنوي :
(انضم حديثا أو قديما إلى الطاقم )
فئة المشرفين :
فئة المشرفات :
- أفضل مراقب:
- أفضل موهبة
- أفضل موضوع
وسيتم فيما يلي ذكر المرشحين لنيل هذه الجوائز الخاصة بهذا الأوسكار اللماوي:
- أفضل عضو: