ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
تاريخ جديد يُكتب .. المغرب ينتصر على البرتغال ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022
حقق المنتخب المغربي انتصارًا للتاريخ، بالفوز على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.
وبهذه النتيجة يتأهل منتخب المغرب إلى دور نصف النهائي، ليواجه الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا، والمقرر لها مساء اليوم السبت.
أرسل يحيى عطية الله كرة عرضية قوية، ارتقى لها يوسف النصيري، ليضعها بالرأس في المرمى بشكل رائع، في الدقيقة 42 من عمر المباراة.
وبعدها حاول المنتخب البرتغالي العودة في النتيجة وتسجيل هدف التعادل، وسط تألق دفاعي من لاعبي المغرب، وأيضًا تألق الحارس ياسين بونو
وشارك النجم كريستيانو رونالدو في الـ51 من عمر المباراة، ولكنه لم يستطع تقديم الإضافة، لتبقى النتيجة هي تقدم أسود الأطلس وينتصرون بالمباراة.
تاريخ جديد يُكتب .. المغرب ينتصر على البرتغال ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022
حقق المنتخب المغربي انتصارًا للتاريخ، بالفوز على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.
وبهذه النتيجة يتأهل منتخب المغرب إلى دور نصف النهائي، ليواجه الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا، والمقرر لها مساء اليوم السبت.
أرسل يحيى عطية الله كرة عرضية قوية، ارتقى لها يوسف النصيري، ليضعها بالرأس في المرمى بشكل رائع، في الدقيقة 42 من عمر المباراة.
وبعدها حاول المنتخب البرتغالي العودة في النتيجة وتسجيل هدف التعادل، وسط تألق دفاعي من لاعبي المغرب، وأيضًا تألق الحارس ياسين بونو
وشارك النجم كريستيانو رونالدو في الـ51 من عمر المباراة، ولكنه لم يستطع تقديم الإضافة، لتبقى النتيجة هي تقدم أسود الأطلس وينتصرون بالمباراة.